Экс-соратник Меркель подверг Берлин критике за "двойные стандарты" по оружию для Украины
Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности убежден, что Германия должна разблокировать поставки Украине немецкого оружия и оружия союзников по НАТО. Об этом Кристоф Хойсген заявил в сегодняшнем интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeige, пишет Handelsblatt.
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Не желая давать Украине оружие, Берлин, говорит политик, хочет избежать сложностей, хотя Россия своим вторжением в 2014 году грубо нарушила международное право "и теперь снова ведет себя агрессивно".
По словам экс-советника по внешней политике у бывшего канцлера Ангелы Меркель (при которой Берлин отказался поставлять оружие для ВСУ), нынешнее правительство идет по пути наименьшего сопротивления и "применяет двойные стандарты", ссылаясь на правила ФРГ контроля над вооружениями.
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Хойсген отметил, что Германия из-за своего прошлого "очень неохотно" поставляет оружие в зоны конфликтов, но, говорит он, "мы, опять же со ссылкой на нашу историю, экспортируем в Израиль новые подводные лодки". "Сейчас справедливо задается вопрос, должна ли Германия по той же причине поставлять оружие и Украине", – сказал он.
Бывший соратник Меркель напомнил о вине Третьего рейха в массовых убийствах десятков тысяч украинцев в Бабьем Яру и других местах во Второй мировой войне.
Будущий глава MSC призвал ЕС и страны НАТО к единству по теме Украины: "Сплоченность – мощный способ произвести впечатление на Россию. Путин же пытается сеять рознь между нами".
- Германия блокирует передачу Эстонией Украине даже отлитых еще в ГДР гаубиц Д-30.
- Вчера, 30 января, уходящий глава MSC также раскритиковал позицию Германии, хотя ранее Ишингер спорно высказывался о войне России против Украины и позволял размещать антиукраинские тексты на сайте Конференции.
- Эстония призывает Германию "прислушиваться к украинцам", а не стоять в стороне.
- По мнению главы МИД Кулебы, украинцы "будут десятилетиями помнить" о такой позиции Берлина.
- Некоторые страны оказывают Украине помощь на фоне угрозы нового вторжения России непублично, сообщил министр обороны Резников.
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