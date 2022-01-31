Экс-соратник Меркель подверг Берлин критике за "двойные стандарты" по оружию для Украины

Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности убежден, что Германия должна разблокировать поставки Украине немецкого оружия и оружия союзников по НАТО. Об этом Кристоф Хойсген заявил в сегодняшнем интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeige, пишет Handelsblatt.

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Не желая давать Украине оружие, Берлин, говорит политик, хочет избежать сложностей, хотя Россия своим вторжением в 2014 году грубо нарушила международное право "и теперь снова ведет себя агрессивно".

По словам экс-советника по внешней политике у бывшего канцлера Ангелы Меркель (при которой Берлин отказался поставлять оружие для ВСУ), нынешнее правительство идет по пути наименьшего сопротивления и "применяет двойные стандарты", ссылаясь на правила ФРГ контроля над вооружениями.

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Хойсген отметил, что Германия из-за своего прошлого "очень неохотно" поставляет оружие в зоны конфликтов, но, говорит он, "мы, опять же со ссылкой на нашу историю, экспортируем в Израиль новые подводные лодки". "Сейчас справедливо задается вопрос, должна ли Германия по той же причине поставлять оружие и Украине", – сказал он.

Бывший соратник Меркель напомнил о вине Третьего рейха в массовых убийствах десятков тысяч украинцев в Бабьем Яру и других местах во Второй мировой войне.

Будущий глава MSC призвал ЕС и страны НАТО к единству по теме Украины: "Сплоченность – мощный способ произвести впечатление на Россию. Путин же пытается сеять рознь между нами".

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Евгений Пилипенко

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