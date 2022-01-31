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Запрет на оружие для ВСУ. Эстония призывает Германию "прислушиваться к украинцам"

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 10:03
Запрет на оружие для ВСУ. Эстония призывает Германию
Кая Каллас (фото — EPA)

Эстония призывает Германию "прислушаться к украинцам" и разрешить поставки вооружений в Украину для сдерживания российской военной агрессии. Насчет этого в интервью Bild призвала официальный Берлин эстонских премьер Кая Каллас.

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Власти Германии категорически против предоставления Украине оружия, хотя Киев и некоторые партнеры Берлина по ЕС и НАТО призывают правительство ФРГ поменять позицию с учетом нынешней ситуации. По словам Каллас, Таллинн призывает "немецких партнеров прислушиваться к украинцам".

"Украина обратилась за помощью. Стране нужна помощь в самообороне от агрессора", – объяснила она.

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Каллас также убеждена, что Европа "не может позволить" России восстановить свое политическое и военное влияние на своих соседей.

"Кремль хочет убедить нас пойти на уступки в вопросах безопасности Европы. Это ловушка и попытка шантажа. Мы не будем отвечать на ультиматумы. <...> Мы должны быть готовы к эскалации", – подчеркнула она и добавила, что нет никаких признаков, что Кремль намерен ослабить напряженность.

СПРАВКА. Угроза масштабного вторжения РФ в Украину привела к тому, что США на днях разрешили третьим странам поставлять ВСУ американское вооружение из запасов этих стран и сами добавили военной помощи на $200 млн. Британия передала тысячи шведских ПТУР. Страны Балтии готовы поставить Киеву Javelin и Stinger, Чехия – снаряды. Нидерланды тоже не против дать оружие, Дания также этого не исключает.
  • Германия блокирует передачу Эстонией Украине отлитых еще в ГДР гаубиц Д-30. Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что "проверка" еще продолжается.
  • "Запрос все еще в работе, поскольку должен пройти через несколько инстанций", – сказала на прошлом неделе посол ФРГ в Эстонии Кристиане Хохманн. Президент Эстонии Алар Карис заявил 30 января, что ответа из Берлина все еще нет. 
  • Для ВСУ вскоре передадут (или уже это делают) ПЗРК Stinger и новые комплекты ПТРК Javelin — это совместное решение Литвы, Латвии и Эстонии

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Евгений Пилипенко
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