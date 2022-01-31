Премьер-министр Дании не исключает поставок военной техники Украине
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен не исключает поставок военной техники Украине на фоне угрозы вторжения России. Об этом она заявила в интервью Jyllands-Posten, передает Ekstra Bladet.
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"Я не хочу исключать (отправку военной техники в Украину, – ред.), и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали", – сказала она.
Фредриксен отметила, что ситуация вокруг Украины представляет реальную угрозу для Европы – существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле.
Она отметила, что в случае эскалации ситуации в Украине Россия столкнется с "беспрецедентными санкциями". Однако Фредриксен не стала вдаваться в подробности, с какими именно санкциями.
На вопрос, придется ли датским солдатам ехать в Украину, Фредериксен не ответила.
- В январе Дания решила выделить Украине 22 млн евро на безопасность и 73 млн евро – на проекты в сферах зеленой энергетики и устойчивого развития. На прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в Дании: будущее евроатлантической безопасности решается в Украине.
- На фоне угрозы вторжения России решили поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия подарит Украине 4000 артиллерийских снарядов.
- Германия отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии, блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО и не разрешает другим странам давать Украине немецкое оружие.
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