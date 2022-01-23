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Посол Эстонии о "джавелинах" для Украины: Десятки, десятки и еще десятки. Это впечатляет

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2022, 22:52
Посол Эстонии о
Каимо Кууск (Фото - ГПСУ)

После получения разрешения от США Эстония планирует передать Украине "десятки, десятки и еще десятки" ракет для противотанковых комплексов Javelin. Об этом сказал посол Эстонии в Украине Каимо Кууск в интервью Радио Свобода.

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По словам посла, "напряжение обострилось" примерно с конца октября 2021-го, и тогда в Эстонии начали обсуждать, как могут помочь Украине дополнительно.

Он выразил надежду, что Таллин сможет отправить оружие в кратчайшие сроки – ближайшие недели.

Кууск отметил, что получение разрешения на передачу оружия от страны-производителя – это нормальная процедура, и США отреагировали быстро и без бюрократии.

"Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину. И мы говорим о десятках, десятках, десятках… и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это по-настоящему впечатляет", – сказал посол.

Также Эстония хочет передать Украине 122-мм гаубицы. Для этого нужно разрешение Германии как производителя и Финляндии как предыдущего собственника.

Кууск говорит, что Эстония уже отправила официальные письма и запросила разрешения у этих стран, но это займет какое-то время. Он также сообщил, что Украина запросила боеприпасы для гаубиц – их Эстония тоже передаст, но решила предложить и гаубицы.

  • США разрешили Литве, Латвии и Эстонии поставлять американское оружие в Украину. Страны Балтии поставят Украине в частности ракеты Stinger и Javelin.
  • По данным The Wall Street Journal, Германия не дает Эстонии разрешения на поставку Украине оружия немецкого производства, которое есть у Таллина.
Оксана Житнюк
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эстония оружие Джавелин Javelin
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