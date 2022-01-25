Британцы обучают украинских военных управляться с противотанковыми комплексами NLAW: фото
Британские армейские инструкторы сегодня впервые показали украинским военнослужащим, как управляться с противотанковыми комплексами NLAW, переданными Лондоном ВСУ на прошлой неделе. Инструктаж проведен на базе 184-го учебного центра Нацакадемии сухопутных войск им. Сагайдачного в Старычах Львовской области, пишет пресс-служба Минобороны.
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Начальник академии Павел Ткачук сообщил в Facebook, что посетил занятие и пообщался с инструкторами учебной миссии Великобритании в Украине ORBITAL.
По его словам, в кратчайшие сроки первые несколько десятков военнослужащих ВСУ будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами обучать других бойцов.
Фото: facebook.com/tkachukpp
- В середине января 2022 года на переговорах Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. И, как говорят на Западе, начала искать повод для нового вторжения в Украину, которое "может начать в любой момент".
- В России отрицают, что собираются снова напасть на Украину.
- США одобрили передачу третьими сторонами Украине военного оборудования американского производства. Это сделало возможным передачу ВСУ американских ПЗРК "Стингер" из стран Балтии.
- Вскоре после этого Чехия заявила, что планирует направить в Украину артиллерийские снаряды.
- Читайте также перевод статьи министра обороны Британии: "Во имя всех людей в Европе".
- Собрали советы, как справиться, если "накрывает" из-за возможного наступления России.
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