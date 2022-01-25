Британцы обучают украинских военных управляться с противотанковыми комплексами NLAW: фото

Британские армейские инструкторы сегодня впервые показали украинским военнослужащим, как управляться с противотанковыми комплексами NLAW, переданными Лондоном ВСУ на прошлой неделе. Инструктаж проведен на базе 184-го учебного центра Нацакадемии сухопутных войск им. Сагайдачного в Старычах Львовской области, пишет пресс-служба Минобороны.

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Начальник академии Павел Ткачук сообщил в Facebook, что посетил занятие и пообщался с инструкторами учебной миссии Великобритании в Украине ORBITAL.

По его словам, в кратчайшие сроки первые несколько десятков военнослужащих ВСУ будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами обучать других бойцов.

Фото: facebook.com/tkachukpp

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Евгений Пилипенко

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