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Британцы обучают украинских военных управляться с противотанковыми комплексами NLAW: фото

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 14:06
Британцы обучают украинских военных управляться с противотанковыми комплексами NLAW: фото - Фото
Фото: facebook.com/tkachukpp

Британские армейские инструкторы сегодня впервые показали украинским военнослужащим, как управляться с противотанковыми комплексами NLAW, переданными Лондоном ВСУ на прошлой неделе. Инструктаж проведен на базе 184-го учебного центра Нацакадемии сухопутных войск им. Сагайдачного в Старычах Львовской области, пишет пресс-служба Минобороны.

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Начальник академии Павел Ткачук сообщил в Facebook, что посетил занятие и пообщался с инструкторами учебной миссии Великобритании в Украине ORBITAL.

По его словам, в кратчайшие сроки первые несколько десятков военнослужащих ВСУ будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами обучать других бойцов.

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Фото: facebook.com/tkachukpp

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Евгений Пилипенко
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ВСУ британия поддержка армия птрк птур обучение союзники инструктор Orbital NLAW Старычи
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