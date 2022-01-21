В Украину прибыл спецназ из Британии: учат "птурить" российские танки из NLAW – Sky News

Вместе с около 2000 противотанковых управляемых ракет NLAW, которые Британия экстренно и без лишней огласки передала ВСУ за три дня в начале недели, Лондон отправил в Украину примерно 30 бойцов Сил спецопераций. Они обучат украинских военных обращению с этими ПТУР шведского производства, сообщил канал Sky News.

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"Бойцы полка рейнджеров из недавно сформированной армейской бригады Сил спецопераций вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также перебросили в страну в общей сложности около 2000 противотанковых ракетных установок", – говорится в сообщении.

Как отмечал ранее глава Минобороны страны Бен Уоллес, "небольшое количество персонала проведет начальное обучение в течение короткого периода времени в рамках операции "Орбитал", прежде чем вернуться в Британию".

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Джордж Эллисон из UK Defense Journal показал в Twitter таймлапс полетов с базы ВВС Британии в Борисполь, начиная с 17 января:

На канале добавили, что самолеты-разведчики Королевских ВВС "также замечены в рамках тихой, но заметной миссии по наращиванию помощи ВСУ со стороны Британии".

Сегодня The Times сообщила, что правительство Британии может усилить воинский контингент на восточном фланге НАТО из-за агрессивной риторики и действий Кремля.

Читайте также перевод статьи министра обороны Британии: "Во имя всех людей в Европе".

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Евгений Пилипенко

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