UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На встрече с Лавровым в Женеве мы узнаем, выбрал Путин войну или дипломатию – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 17:45
На встрече с Лавровым в Женеве мы узнаем, выбрал Путин войну или дипломатию – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен и Анналена Бербок (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется, что его завтрашняя встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве даст Западу понимание того, какой путь выбрал Кремль – агрессию против Украины и ее последствия или дипломатию и деэскалацию. Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине по итогам его встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Блинкен напомнил журналистам, что недавняя серия переговоров США, НАТО и Евросоюза с Россией призвана была дать сторонам основания для оценки их позиций и принятия решений о дальнейших действиях в сложившейся ситуации.

Госсекретарь сказал, что западные партнеры подошли к этому анализу со всей серьезностью, провели интенсивные многосторонние консультации, в том числе с Украиной, и выработали общий подход, который России уже известен. Он выразил надежду, что доклады российской делегации, вернувшейся в Москву после переговоров, дали руководству России достаточно материала для осмысления и принятия ключевых решений.

"Президент Путин знает наши предложения, знает, какой вариант развития событий предпочитаем мы, и достаточно информирован о последствиях, которые наступят, если он сделает другой выбор", – сказал Блинкен. При этом он еще раз подчеркнул, что выбор так или иначе остается за Россией. 

Госсекретарь надеется, что "завтра (на переговорах с Лавровым в Женеве – ред.) станет понятно, какой именно выбор сделан", и какой из подготовленных Западом сценариев будет задействован.

Читайте также: "Сохраняйте спокойствие, учитесь стрелять". Готовит ли Путин новое вторжение в Украину

    

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России санкции геополитика Сергей Лавров дипломатия Энтони Блинкен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 