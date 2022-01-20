На встрече с Лавровым в Женеве мы узнаем, выбрал Путин войну или дипломатию – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется, что его завтрашняя встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве даст Западу понимание того, какой путь выбрал Кремль – агрессию против Украины и ее последствия или дипломатию и деэскалацию. Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине по итогам его встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

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Блинкен напомнил журналистам, что недавняя серия переговоров США, НАТО и Евросоюза с Россией призвана была дать сторонам основания для оценки их позиций и принятия решений о дальнейших действиях в сложившейся ситуации.

Госсекретарь сказал, что западные партнеры подошли к этому анализу со всей серьезностью, провели интенсивные многосторонние консультации, в том числе с Украиной, и выработали общий подход, который России уже известен. Он выразил надежду, что доклады российской делегации, вернувшейся в Москву после переговоров, дали руководству России достаточно материала для осмысления и принятия ключевых решений.

"Президент Путин знает наши предложения, знает, какой вариант развития событий предпочитаем мы, и достаточно информирован о последствиях, которые наступят, если он сделает другой выбор", – сказал Блинкен. При этом он еще раз подчеркнул, что выбор так или иначе остается за Россией.

Госсекретарь надеется, что "завтра (на переговорах с Лавровым в Женеве – ред.) станет понятно, какой именно выбор сделан", и какой из подготовленных Западом сценариев будет задействован.

На прошлой неделе на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.

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В ночь на 20 января США разрешили странам Балтии передать американское оружие Украине.

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Сергей Бережной

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