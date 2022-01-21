"Пора свободному миру постоять за себя". Британия может отправить войска к Украине – Times

Великобритания рассматривает возможность отправки дополнительных "сотен военнослужащих" в соседние с Украиной страны восточного фланга НАТО. Это, как предполагается, будет "сдерживающим фактором" против экспансии России, пишет The Times со ссылкой на источники в Минобороны страны.

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Британия возглавляет боевой контингент численностью 1200 человек в Эстонии (830 британских военных), которые оснащены бронетехникой, самоходной артиллерией, инженерными подразделениями, средствами ПВО и разведки. Еще 140 британцев дислоцированы в Польше, и около 100 военных страны находятся в Украине в роли инструкторов для ВСУ.

В планы оборонного ведомства Британии входит переброска при необходимости еще "сотен боеготовых солдат в кратчайшие сроки" в Эстонию, Латвию, Литву или Польшу.

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"Они (НАТО) задались вопросом усиления этих (расширенных миссий передового присутствия) и миссии НАТО в странах Балтии. Страны думают, что они могут сделать", – сказал источник The Times, добавив, что "если бы к кому-то из союзников по НАТО в двери постучали российские войска, то наши силы прибыли бы туда очень быстро".

Ранее Россия ультимативно потребовала прекратить развертывание сил НАТО на своих границах и назвала такие действия провокацией, хотя именно ее агрессия против Украины и стала причиной усиления восточного фланга Альянса.

Идут переговоры. Сегодня, 21 января, встречаются госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров. В США говорят, что эта встреча даст понять, какой путь выбрал Кремль: агрессию или дипломатию.

Ожидается, что сегодня министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в своем выступлении в Сиднее призовет союзников Запада к солидарности с Украиной. Топ-дипломат страны, находящаяся с визитом в Австралии вместе с главой Минобороны Беном Уоллесом, намерена призвать РФ к "деэскалации и участию в содержательных дискуссиях", пишет издание.

Трасс добавила, что "происходящее в восточной Европе имеет значение для всего мира", а "вторжение приведет лишь к ужасному положению и гибели людей".

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Она также скажет, пишет газета, что демократические единомышленники, включая Израиль, Индию, Японию и Индонезию, должны "совместно реагировать", поскольку "глобальные агрессоры обнаглели так, как мы не видели со времен холодной войны" – "и стремятся экспортировать диктатуру по всему миру".

"Пришла пора свободному миру постоять за себя", – подытожила она.

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Евгений Пилипенко

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