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Из-за угроз России. Испания направит военные корабли в Черное и Средиземное море

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 06:58
Из-за угроз России. Испания направит военные корабли в Черное и Средиземное море - Фото
Маргарита Роблес (Фото - ЕРА)

Испания направит в Черное и Средиземное море военные корабли из-за напряженности, которую спровоцировало наращивание войск России у границ Украины. Об этом заявила испанский министр обороны Маргарита Роблес, передает Reuters.

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По ее словам, испанские военные корабли присоединятся к миссиям НАТО в Черном и Средиземном море. В пути уже находится тральщик, через три-четыре дня выйдет фрегат. Также рассматривается возможность отправки в Болгарию истребителей.

"Россия не может указывать какой-либо стране, что делать, поэтому НАТО будет защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет вступить в Альянс", – сказала Роблес.

Она также подчеркнула, что Испания выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.

Вчера с аналогичным шагом выступила Канада. Канадский фрегат "Монреаль" 19 января отправился в Средиземное и Черное море для участия в операции НАТО Reassurance.

СПРАВКА. Reassurance – операция НАТО по обеспечению безопасности и сдерживания, которая проводится в Восточной и Центральной Европе. Операцию начали в апреле 2014 года после оккупации Крыма Россией.

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Марк Сировой
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Маргарита Роблес нато черное море вторжение корабли войска россии вмс испании
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