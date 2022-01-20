Канада направила фрегат "Монреаль" в Черное море в рамках операции НАТО

Канадский фрегат "Монреаль" 19 января отправился в Средиземное и Черное моря для участии в операции НАТО Reassurance. Об этом сообщается в Twitter ВМС Канады.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Военно-морские силы в Атлантическом океане, входящие в состав Канадских вооруженных сил, уточнили, что на борту фрегата — 240 моряков, офицеров и летчиков.

Командировка "Монреаля" продлится шесть месяцев.

СПРАВКА. Reassurance — операция НАТО по обеспечению безопасности и сдерживания, которая проводится в Восточной и Центральной Европе. В любое время в операции Reassurance может быть задействовано до 915 военных армии Канады, что делает ее крупнейшей международной военной операцией Канады на сегодняшний день. Операцию начали в апреле 2014 года после оккупации Крыма Россией.

По данным канадского Global News, Канада перебросила в Украину спецназ на фоне угрозы нового вторжения России и провала переговоров с Кремлем о деэскалации.

Сегодня канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада должна продлить операцию военных инструкторов UNIFIER и расширить поддержку Украины в ее рамках.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.