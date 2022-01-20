UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Канада направила фрегат "Монреаль" в Черное море в рамках операции НАТО

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 21:25
Канада направила фрегат
Фото: twitter.com/RCN_MARLANT

Канадский фрегат "Монреаль" 19 января отправился в Средиземное и Черное моря для участии в операции НАТО Reassurance. Об этом сообщается в Twitter ВМС Канады.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Канада направила фрегат "Монреаль" в Черное море в рамках операции НАТО

Военно-морские силы в Атлантическом океане, входящие в состав Канадских вооруженных сил, уточнили, что на борту фрегата — 240 моряков, офицеров и летчиков.

Командировка "Монреаля" продлится шесть месяцев.

Канада направила фрегат "Монреаль" в Черное море в рамках операции НАТО
СПРАВКА. Reassurance — операция НАТО по обеспечению безопасности и сдерживания, которая проводится в Восточной и Центральной Европе. В любое время в операции Reassurance может быть задействовано до 915 военных армии Канады, что делает ее крупнейшей международной военной операцией Канады на сегодняшний день. Операцию начали в апреле 2014 года после оккупации Крыма Россией.
  • По данным канадского Global News, Канада перебросила в Украину спецназ на фоне угрозы нового вторжения России и провала переговоров с Кремлем о деэскалации.
  • Сегодня канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада должна продлить операцию военных инструкторов UNIFIER и расширить поддержку Украины в ее рамках.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым нато канада черное море Reassurance
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 