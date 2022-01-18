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Канада перебросила в Украину спецназ на фоне угрозы России – Global News

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 07:10
Канада перебросила в Украину спецназ на фоне угрозы России – Global News - Фото
Военные Канады (фото - Canadian Armed Forces, Facebook)

По данным Global News, Канада перебросила в Украину спецназ на фоне угрозы нового вторжения России и провала переговоров с Кремлем о деэскалации. Об этом издание сообщает со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что в Украину была переброшена небольшая группа канадского спецназа примерно 9 января. Это было сделано на фоне скопления 100 000 российских военных возле украинских границ и последующего провала переговоров по деэскалации Запада с РФ.

По данным источников издания, переброска канадского спецназа – это часть попытки союзников по НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству.

Также спецназу поручили разработать план эвакуации дипломатического персонала Канады на случай нового вторжения России в Украину, пишут журналисты.

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Канадское правительство и армия официально не подтвердили присутствие нового контингента в Украине, лишь заявив, что силы спецопераций участвуют в общих усилиях Оттавы по помощи Киеву.

Спикер командования спецопераций Канады майор Амбер Бино отметила, что канадские спецназовцы проводят обучение, передают инструкторский и лидерский опыт украинским коллегам с 2020 года.

Однако источник издания утверждает, что новый контингент канадского спецназа не задействован в обучении.

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Марк Сировой
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