Канада перебросила в Украину спецназ на фоне угрозы России – Global News
По данным Global News, Канада перебросила в Украину спецназ на фоне угрозы нового вторжения России и провала переговоров с Кремлем о деэскалации. Об этом издание сообщает со ссылкой на свои источники.
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Отмечается, что в Украину была переброшена небольшая группа канадского спецназа примерно 9 января. Это было сделано на фоне скопления 100 000 российских военных возле украинских границ и последующего провала переговоров по деэскалации Запада с РФ.
По данным источников издания, переброска канадского спецназа – это часть попытки союзников по НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству.
Также спецназу поручили разработать план эвакуации дипломатического персонала Канады на случай нового вторжения России в Украину, пишут журналисты.
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Канадское правительство и армия официально не подтвердили присутствие нового контингента в Украине, лишь заявив, что силы спецопераций участвуют в общих усилиях Оттавы по помощи Киеву.
Спикер командования спецопераций Канады майор Амбер Бино отметила, что канадские спецназовцы проводят обучение, передают инструкторский и лидерский опыт украинским коллегам с 2020 года.
Однако источник издания утверждает, что новый контингент канадского спецназа не задействован в обучении.
- На прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с канадской коллегой Мелани Жоли "болезненный" пакет сдерживания России. Сейчас Жоли отправилась в Украину на переговоры с Кулебой.
- После переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- В разведке заявили, что оккупанты допустили утечку химикатов в Горловке, и это может стать предлогом для вторжения России.
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