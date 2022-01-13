Украина и Канада готовят болезненный пакет сдерживания России
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба со своей канадской коллегой Мелани Жоли обсудили сдерживание России от новой волны агрессии в Европе. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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Отмечается, что обсужденный министрами "болезненный для Москвы комплексный пакет сдерживания" включает политические и экономические шаги, а также меры в сфере безопасности.
Жоли подчеркнула неприемлемость требований России о гарантиях невступления Украины в НАТО. Она также заявила о непоколебимой поддержке Канадой Украины на фоне российских угроз.
Кулеба поблагодарил за усилия Оттавы в консолидации международного ответа на агрессию РФ.
Министры отдельно обсудили развитие сотрудничества в сферах обороны и безопасности, а также договорились активизировать взаимодействие для привлечения к ответственности за сбитый два года назад в Иране украинский самолет Boeing 737 рейса PS752.
11 января президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо призвал Запад к жесткости и решительности в диалоге с Россией.
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