Сбитый Ираном Boeing. Суд в Канаде присудил $107 млн компенсации семьям шести погибших

Суд Онтарио присудил $107 млн семьям шестерых погибших в авиакатастрофе самолета Boeing-737 МАУ, который был сбит военными Ирана два года назад при выполнении рейса PS752 Тегеран – Киев. Об этом сообщает CBC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, суд решил, что $100 млн компенсации должны быть разделены между истцами. Также он присудил $1 млн компенсации за потерю заботы и общения и $6 млн за боль и страдания.

Адвокат семей погибших Марк Арнольд заявил, что его команда будет добиваться ареста иранских активов в Канаде и за рубежом. Он отметил, что у Ирана есть нефтяные танкеры в других странах – и его команда юристов будет стараться арестовать все, что может, чтобы компенсации были выплачены.

В издании отмечают, что это первое судебное решение в Канаде о компенсациях семьям погибших. Оно последовало за майским решением канадского суда, который признал терактом катастрофу Boeing 737.

Тегеран раскритиковал решение о признании трагедии PS752 терактом, заявив, что у Канады нет юрисдикции по этому вопросу – и все судебные разбирательства должны проходить в Иране.

Канада сотрудничает по вопросу компенсаций со Швецией, Великобританией и Украиной, чьи граждане также погибли в катастрофе. В июне 2021-го страны подали Ирану уведомление о претензии, однако тот в ноябре ответил, что не намерен встречаться с представителями этих государств, пишут в издании.

Эти страны поставили Тегерану дедлайн – до 5 января дать окончательный ответ, готов ли он к переговорам о компенсации, отмечает CBC. В случае отказа четыре государства "серьезно рассмотрят другие действия" для решения вопроса в соответствии с международным правом.

8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту, в том числе 55 граждан и 30 резидентов Канады.

Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил самолет.

Читайте также: Украина возмущена: Иран продвигает выгодную для себя версию катастрофы лайнера МАУ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.