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Данилов: Мы склоняемся, что крушение самолета МАУ в Иране было терактом

29.05.2021, 07:50
Данилов: Мы склоняемся, что крушение самолета МАУ в Иране было терактом - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Совете нацбезопасности и обороны склонны считать терактом крушение в Иране Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, который сбили в январе 2020-го иранские военные. Об этом в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Мы склоняемся к мнению, решению, которое принял канадский суд, что это был террористический акт по отношению к украинскому самолету. Мы сегодня все больше склоняемся к такому мнению и сразу это мнение подтверждаем", – сказал он.

Данилов также связывает авиакатастрофу с убийством за несколько дней до крушения самолета иранского генерала Кассема Сулеймани, которого ликвидировали американские военные.

"За несколько дней до этого был убит Сулеймани. По тем законам и канонам, которые существуют в этой стране (Иране, – ред.), они должны были объявить джихад, войну американцам. Чтобы это передернуть, нужно было событие, которое выйдет под другой угол обозрения", – объяснил он.

Данилов добавил, что это мнение аналитиков СНБО. Он не исключает, что они могут ошибаться, но это главный мотив, который рассматривают в Совете.

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Марк Сировой
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Иран самолет теракт мау boeing Алексей Данилов снбо
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