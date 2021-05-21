Суд Канады "не обладал полномочиями" рассматривать дело о сбитом Boeing – МИД Ирана
Вчера канадский суд принял решение, что крушение самолета МАУ Boeing 737 было терактом, а ракетный удар Тегерана – намеренным. В министерстве иностранных дел Ирана отреагировали на это, назвав решение "необоснованным" и заявив, что суд вообще не имел права рассматривать дело, пишет RadioFarda.
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Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что решение суда Онтарио было "безосновательным" и "не имело объективных доказательств", а сам суд "не обладает юрисдикцией рассматривать сбитие самолета, потому что оно произошло за пределами и вне юрисдикции Канады".
Как отметили в министерстве, Иран не направлял представителей в суд и "не защищался от обвинений".
- 8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту, в том числе 55 граждан и 30 резидентов Канады.
- Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing и заявил о готовности выплатить компенсации семьям жертв.
- 17 марта 2021 года в Иране опубликовали итоговый отчет о расследовании, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его "сборником манипуляций".
- 20 мая суд Канады вынес решение, что уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом.
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