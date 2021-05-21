Суд Канады "не обладал полномочиями" рассматривать дело о сбитом Boeing – МИД Ирана

Вчера канадский суд принял решение, что крушение самолета МАУ Boeing 737 было терактом, а ракетный удар Тегерана – намеренным. В министерстве иностранных дел Ирана отреагировали на это, назвав решение "необоснованным" и заявив, что суд вообще не имел права рассматривать дело, пишет RadioFarda.

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Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что решение суда Онтарио было "безосновательным" и "не имело объективных доказательств", а сам суд "не обладает юрисдикцией рассматривать сбитие самолета, потому что оно произошло за пределами и вне юрисдикции Канады".

Как отметили в министерстве, Иран не направлял представителей в суд и "не защищался от обвинений".

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Дарья Мостовая

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