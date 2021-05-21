Уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом – суд Канады
Уничтожение самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в Иране было умышленным терактом. Такое решение принял суд канадской провинции Онтарио в деле о гражданском иске от четырех семей погибших пассажиров, передает Global News.
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Судья Эдвард Белобаба решил "на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были преднамеренными", пишут в издании.
"Истцы установили, что сбитие ответчиками рейса 752 было террористическим актом", – добавил судья.
В своем решении судья также опирался на двух экспертов, отмечают журналисты. Один из них пришел к выводу, что иранское вооруженное формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) "знало, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и преднамеренно сбило его с намерением уничтожить".
Решение фактически позволяет семьям в Канаде требовать возмещения ущерба от Ирана, объясняют в издании.
Как отмечается, фигурантами дела являются КСИР, Иран, его Вооруженные Силы и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Судебные документы передали Ирану через канадский МИД, однако Тегеран не участвовал в судебном заседании.
- 8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту, в том числе 55 граждан и 30 резидентов Канады.
- Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing и заявил о готовности выплатить компенсации семьям жертв.
- 17 марта 2021 года в Иране опубликовали итоговый отчет о расследовании, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его "сборником манипуляций".
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