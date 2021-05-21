Уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом – суд Канады

Уничтожение самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в Иране было умышленным терактом. Такое решение принял суд канадской провинции Онтарио в деле о гражданском иске от четырех семей погибших пассажиров, передает Global News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Судья Эдвард Белобаба решил "на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были преднамеренными", пишут в издании.

"Истцы установили, что сбитие ответчиками рейса 752 было террористическим актом", – добавил судья.

В своем решении судья также опирался на двух экспертов, отмечают журналисты. Один из них пришел к выводу, что иранское вооруженное формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) "знало, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и преднамеренно сбило его с намерением уничтожить".

Решение фактически позволяет семьям в Канаде требовать возмещения ущерба от Ирана, объясняют в издании.

Как отмечается, фигурантами дела являются КСИР, Иран, его Вооруженные Силы и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Судебные документы передали Ирану через канадский МИД, однако Тегеран не участвовал в судебном заседании.

Читайте также: Главу МИД Ирана призывают к отставке: он рассказал, как Иран лгал о катастрофе лайнера МАУ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.