UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Иран "запугивал и пытал" родственников погибших в крушении самолета МАУ – HRW

28.05.2021, 09:33
Иран
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Правозащитная организация Human Rights Watch утверждает, что власти Ирана "запугивали и пытали" родственников погибших в авиакатастрофе Boeing 737 МАУ, который был сбит иранскими военными. Об этом сообщается на сайте организации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правозащитники пишут, что поговорили с 31 членом семей жертв и людьми, осведомленными об обращении властей с семьями жертв крушения лайнера. Те заявили, что службы безопасности Ирана произвольно задерживали, вызывали, жестоко допрашивали, пытали и иным образом жестоко обращались с членами семей жертв трагедии.

16 человек рассказали, что власти предостерегали их от интервью иностранным СМИ, пишут правозащитники. По крайней мере, в трех случаях семьям угрожали "последствиями", если они не удалят посты в соцсетсях с критикой правительства Ирана.

Читайте также: Уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом – суд Канады

По данным HRW, иранские силовики также угрожали привлечь к ответственности членов семей погибших, критиковавших действия властей в связи с катастрофой. По крайней мере в одном случае власти пытали или жестоко обращались с членом семьи жертв погибших, взятым под стражу.

Правозащитники также сообщают, что власти Ирана вмешивались в церемонии погребения. В частности, требовали от родственников согласиться на захоронение в специальном месте и признать для погибших статус "мучеников, пожертвовавших жизнями для защиты великих целей ислама, исламской революции и ее достижений".

Кроме того, сообщается о случаях, когда родственникам не отдавали ценные вещи погибших и не разрешали видеть их тела.

Читайте также: Главу МИД Ирана призывают к отставке: он рассказал, как Иран лгал о катастрофе лайнера МАУ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Иран авиакатастрофа самолет пытки boeing крушение правозащитники Human Rights Watch
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 