Иран "запугивал и пытал" родственников погибших в крушении самолета МАУ – HRW

Правозащитная организация Human Rights Watch утверждает, что власти Ирана "запугивали и пытали" родственников погибших в авиакатастрофе Boeing 737 МАУ, который был сбит иранскими военными. Об этом сообщается на сайте организации.

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Правозащитники пишут, что поговорили с 31 членом семей жертв и людьми, осведомленными об обращении властей с семьями жертв крушения лайнера. Те заявили, что службы безопасности Ирана произвольно задерживали, вызывали, жестоко допрашивали, пытали и иным образом жестоко обращались с членами семей жертв трагедии.

16 человек рассказали, что власти предостерегали их от интервью иностранным СМИ, пишут правозащитники. По крайней мере, в трех случаях семьям угрожали "последствиями", если они не удалят посты в соцсетсях с критикой правительства Ирана.

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По данным HRW, иранские силовики также угрожали привлечь к ответственности членов семей погибших, критиковавших действия властей в связи с катастрофой. По крайней мере в одном случае власти пытали или жестоко обращались с членом семьи жертв погибших, взятым под стражу.

Правозащитники также сообщают, что власти Ирана вмешивались в церемонии погребения. В частности, требовали от родственников согласиться на захоронение в специальном месте и признать для погибших статус "мучеников, пожертвовавших жизнями для защиты великих целей ислама, исламской революции и ее достижений".

Кроме того, сообщается о случаях, когда родственникам не отдавали ценные вещи погибших и не разрешали видеть их тела.

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Марк Сировой

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