Иран "запугивал и пытал" родственников погибших в крушении самолета МАУ – HRW
Правозащитная организация Human Rights Watch утверждает, что власти Ирана "запугивали и пытали" родственников погибших в авиакатастрофе Boeing 737 МАУ, который был сбит иранскими военными. Об этом сообщается на сайте организации.
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Правозащитники пишут, что поговорили с 31 членом семей жертв и людьми, осведомленными об обращении властей с семьями жертв крушения лайнера. Те заявили, что службы безопасности Ирана произвольно задерживали, вызывали, жестоко допрашивали, пытали и иным образом жестоко обращались с членами семей жертв трагедии.
16 человек рассказали, что власти предостерегали их от интервью иностранным СМИ, пишут правозащитники. По крайней мере, в трех случаях семьям угрожали "последствиями", если они не удалят посты в соцсетсях с критикой правительства Ирана.
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По данным HRW, иранские силовики также угрожали привлечь к ответственности членов семей погибших, критиковавших действия властей в связи с катастрофой. По крайней мере в одном случае власти пытали или жестоко обращались с членом семьи жертв погибших, взятым под стражу.
Правозащитники также сообщают, что власти Ирана вмешивались в церемонии погребения. В частности, требовали от родственников согласиться на захоронение в специальном месте и признать для погибших статус "мучеников, пожертвовавших жизнями для защиты великих целей ислама, исламской революции и ее достижений".
Кроме того, сообщается о случаях, когда родственникам не отдавали ценные вещи погибших и не разрешали видеть их тела.
- 8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту, в том числе 55 граждан и 30 резидентов Канады.
- Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing и заявил о готовности выплатить компенсации семьям жертв.
- 17 марта 2021 года в Иране опубликовали итоговый отчет о расследовании, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его "сборником манипуляций".
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