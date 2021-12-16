Иран пытаются заставить начать переговоры по компенсациям за сбитый самолет МАУ

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 сделала заявление, в котором призвала Иран до 5 января 2022 года подтвердить готовность вести переговоры по выплате компенсаций за сбитый его вооруженными Boeing украинской авиакомпании МАУ, в результате чего погибли 176 человек. Заявление группы опубликовано на сайте МИД.

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В Международную группу входят представители Канады, Швеции, Великобритании и Украины.

В заявлении отмечается, что иранской стороне был направлен запрос с приглашением обсудить претензии и требования касательно возмещения ущерба в течение недели с 17 января 2022 года.

"Однако, учитывая очевидное нежелание Исламской Республики Иран конструктивно и своевременно решать этот вопрос, в нашем ответе Ирану отмечается, что иранская сторона должна до 5 января 2022 года подтвердить свою готовность участвовать в переговорах с координационной группой", – говорится в заявлении.

В противном случае группе "придется прийти к выводу, что дальнейшие попытки договориться о возмещении с Ираном напрасны". Там заявили, что вынуждены будут серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права.

"Прошло почти два года с момента сбития рейса PS752, однако, Иран до сих пор не проявил заинтересованности в соблюдении своих международно-правовых обязательств. Терпение Координационной группы иссякает", – сказано в заявлении.

8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Иран признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.

10 февраля в распоряжение канадских спецслужб попала аудиозапись разговора, на которой предположительно глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф обсуждает вероятность того, что уничтожение украинского Boeing было умышленным.

21 февраля судебная организация вооруженных сил Ирана заявила о завершении расследованич катастрофы.







Вадим Ребрина

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