Иран пытаются заставить начать переговоры по компенсациям за сбитый самолет МАУ
Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 сделала заявление, в котором призвала Иран до 5 января 2022 года подтвердить готовность вести переговоры по выплате компенсаций за сбитый его вооруженными Boeing украинской авиакомпании МАУ, в результате чего погибли 176 человек. Заявление группы опубликовано на сайте МИД.
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В Международную группу входят представители Канады, Швеции, Великобритании и Украины.
В заявлении отмечается, что иранской стороне был направлен запрос с приглашением обсудить претензии и требования касательно возмещения ущерба в течение недели с 17 января 2022 года.
"Однако, учитывая очевидное нежелание Исламской Республики Иран конструктивно и своевременно решать этот вопрос, в нашем ответе Ирану отмечается, что иранская сторона должна до 5 января 2022 года подтвердить свою готовность участвовать в переговорах с координационной группой", – говорится в заявлении.
В противном случае группе "придется прийти к выводу, что дальнейшие попытки договориться о возмещении с Ираном напрасны". Там заявили, что вынуждены будут серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права.
"Прошло почти два года с момента сбития рейса PS752, однако, Иран до сих пор не проявил заинтересованности в соблюдении своих международно-правовых обязательств. Терпение Координационной группы иссякает", – сказано в заявлении.
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