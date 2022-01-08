Три фланга и возможная угроза Киеву. NYT сделал карту с войсками России у границ Украины

Глобальное издание The New York Times составило три карты с российскими войсками у границ Украины: армия РФ окружает Украину с трех сторон, в частности представляет возможную угрозу Киеву. Посмотреть карты можно на сайте NYT.

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В издании говорят, что создали карты на основании данных украинских и западных официальных лиц, независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

Отмечается, что по данным украинским и западных чиновников, сейчас на границах Украины сконцентрировано порядка 100 000 российских военных – размещены артиллерия, бронетехника, танки, воздушное и другое вооружение. В случае нового вторжения войск РФ их количество возрастет до 175 000.

На картах видно, что сейчас войска РФ окружают подконтрольные Украине территории с трех сторон: Восток (от Сумской области до противоположного от Украины берега Азовского моря), Север (возле Киевской и Черниговской областей) и со стороны временно оккупированного Крыма.

Также в издании пишут о 32 000 военных во временно оккупированных частях Донбасса. Кроме того, сконцентрированы значительные силы у северной границы – в Ельне, Почепе, Клинцах – они находятся в пределах легкой досягаемости до Киева, отмечают журналисты.

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По словам официальных лиц и военных аналитиков, для развертывания большинства войск и техники требуется значительное время (например, для подразделений с танками и тяжелой бронетехникой), некоторые из них доставлялись поездами из Сибири.

В случае наступления РФ потребуется также разместить солдат резерва и материально-техническую инфраструктуру, такую как полевые госпитали, отмечают в NYT. По-видимому, сейчас эти элементы отсутствуют, однако военные аналитики говорят, что их могут быстро перебросить, если будет отдан указ о вторжении.

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Марк Сировой

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