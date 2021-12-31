Вторжение локальное, крупное или авиаудары. Аналитики из США описали варианты атаки России

У президента России Владимира Путина могут быть три сценария нового витка агрессии против Украины: локальное вторжение, авиауадры и крупномасштабное вторжение. Об этом рассказали американские аналитики в статье для Financial Times.

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1. Локальное вторжение

Два бывших доверенных лица Путина заявили журналистам, что Россия может подготовить casus belli (формальный повод для войны), похожий на ситуацию в Грузии в 2008 году. В таком случае она представит конфликт с Украиной как "шаг по защите русскоязычного Донбасса" от якобы "украинской агрессии".

Западные официальные лица отмечали, что для непрерывной операции российским войскам не хватает материально-технической поддержки – складов боеприпасов, полевых госпиталей и банков крови. Однако уже были доказательства, что Москва перемещала их к границе, пишут журналисты.

По словам Роба Ли из Исследовательского института внешней политики, это позволит РФ быстро перебросить военный персонал при необходимости, ведь быстрее доставить людей авиацией, чем перевезти само оборудование.

2. Точечные авиаудары

Россия может нанести серьезный ущерб украинской армии воздушными атаками на линию фронта, военные объекты и критически важную инфраструктуру, говорит Дара Массико, старший политический исследователь в Rand Corporation.

По ее словам, РФ может бить крылатыми и баллистическими ракетами из России или Черного моря. Также могут использоваться ракеты класса воздух-воздух, тяжелая артиллерия и дальнобойные огнеметы. "Это было бы невероятно разрушительно для украинских наземных сил", – говорит Массико.

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3. Полномасштабное наступление с кибератаками

Полномасштабное наступление может позволить России захватить часть территории и использовать ее для контрнаступления из Донбасса, пишут журналисты.

Майкл Кофман из CNА считает, что Россия могла бы атаковать многофакторно (в том числе из Беларуси и Черного моря) и отрезать силы Украины на востоке. По его мнению, при таком сценарии РФ могла бы за несколько недель одолеть украинскую армию.

Однако аналитики считают, что этот сценарий менее вероятен из-за огромных человеческих ресурсов, которые для него потребуются, и вероятных значительных потерь для российских войск.

"Они (россияне, – ред.) могут привести к десяткам тысяч жертв уже через пару дней. Они могут значительно снизить военный потенциал Украины на востоке. Но будет ли этого достаточно, чтобы заставить Украину уступить? Это сводится к их анализу потерь и выгод", – говорит Ли.

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Марк Сировой

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