Данилов: Азов – очень трудное место, при атаке с моря будем отбиваться "Нептунами"

Регион Азовского моря является трудным для Украины, в случае атаки России с моря она будет отбиваться ракетными комплексами "Нептун". Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает The Washington Post.

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Данилов назвал Азов "очень трудным" для Украины, пишут журналисты. Он предупредил, что при любой попытке вторжения в Украину через море будет использоваться арсенал противокорабельных ракет "Нептун".

Журналисты отмечают, что Азовский регион – место, где каждый день возникают риски конфликта. Он имеет важное стратегическое значение для РФ, поскольку подконтрольные украинскому правительству территории вдоль моря отделают временно оккупированные Крым и Донбасс.

Руководитель проекта Black Sea News Андрей Клименко отметил, что Азовское море "забито российскими кораблями" – их примерно в четыре раза больше, чем украинских.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что РФ "доминирует на Азове с точки зрения безопасности". По его словам, в случае войны море будет активно использоваться РФ для давления на украинские прибрежные города.

Украинские власти заявляют, что сейчас Россия не только регулярно блокирует судоходство в Азове, перекрывая его районы для учений, но и делает провокации. Например, российские корабли иногда идут агрессивно на украинские, в последний момент меняя курс, светят лазером в каюты украинских моряков или мешают украинским пограничникам проверять иностранные суда.

СПРАВКА. Ракетный комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – наземный комплекс крылатых ракет, разработанный украинским КБ Луч. Дальность полета ракеты – 280 км, скорость – 900 км/ч. Комплекс предназначен для поражения крейсеров, эсминцев, корветов, фрегатов, десантных и других видов кораблей. К 2026 году в Украине будет сформирован новый род войск – береговые ракетные с "Нептунами" на вооружении.

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Марк Сировой

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