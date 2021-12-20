Американские катера могут пойти в Бердянск через Керченский пролив – командующий ВМС

Командование Военно-морских сил рассматривает вариант, при котором американские боевые катера Mark VI пойдут в Бердянск через Керченский пролив. Об этом сообщил командующий ВМС Алексей Неежпапа в интервью УНИАН.

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Украина получит 12 таких катеров в следующем году. Технически есть два варианта, как их доставить в Азовское море – через Керченский пролив и по суше.

На вопрос, пойдут ли ВМС первым путем, Неежпапа ответил, что Украина должна "оставлять за собой право прохода наших кораблей через Керченский пролив".

Mark VI предназначен для прибрежной зоны и подходит для выполнения спецопераций.

"За счет небольшого размера они будут очень полезны в Азовском море. Дунай, лиманы – также место работы этих катеров", – сказал Неижпапа.

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Командующий добавил, что такой катер "может очень быстро доставить какой-нибудь небольшой резерв в ту или иную точку". Поэтому его будут использовать для доставки морской пехоты или установят на нем "небольшие противокорабельные комплексы".

12 мая 2021 года Неижпапа заявил, что в случае полномасштабного вторжения в Украину Россия начнет наступление с воздуха и земли.

По словам Неижпапы, к 2024 году в состав ВМС Украины войдет корвет типа ADA, на котором будут размещены комплексы ПВО малой дальности и другие системы.

17 декабря в ВМС сообщили, что к 2031 году хотят вывести из состава ведомства украинский флагманский корабль "Гетман Сагайдачный", которому 28 лет.

Марина Тищенко

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