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Россия будет наступать на Украину с воздуха и земли в случае войны – Неижпапа

12.05.2021, 16:16
Россия будет наступать на Украину с воздуха и земли в случае войны – Неижпапа - Фото
Снимок экрана 2021-05-12 в 16.01.43

В случае, если Россия решит прибегнуть к полномасштабной агрессии против Украины, она начнет с воздушной и наземной операции. Наступление с море будет поддерживающим мероприятием. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа во время форума Украина 30. 

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По словам Неижпапы, для сдерживания российской агрессии с моря украинскому флоту необходимо строить и приобретать новые ракетные катера и корветы.

"Второе, не менее важное направление – это приобретение противоминных возможностей Военно-морских сил за счет закупки противоминных кораблей и противоминных комплексов и беспилотных систем", – сказал командующий ВМС.

Он отметил, что к 2025 году в Украине должны создать три дивизиона ракетных комплексов Нептун, оснащенных крылатыми ракетами. Ранее, в марте, Вооруженные Силы Украины получили опытные образцы комплекса

Читайте также: Украина ведет переговоры с Британией о покупке двух минных тральщиков для ВМС – СМИ

  

Станислав Стороженко
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Алексей Неижпапа нептун Россия агрессия рф нападение оккупация
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