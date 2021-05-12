Россия будет наступать на Украину с воздуха и земли в случае войны – Неижпапа

В случае, если Россия решит прибегнуть к полномасштабной агрессии против Украины, она начнет с воздушной и наземной операции. Наступление с море будет поддерживающим мероприятием. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа во время форума Украина 30.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Неижпапы, для сдерживания российской агрессии с моря украинскому флоту необходимо строить и приобретать новые ракетные катера и корветы.

"Второе, не менее важное направление – это приобретение противоминных возможностей Военно-морских сил за счет закупки противоминных кораблей и противоминных комплексов и беспилотных систем", – сказал командующий ВМС.

Он отметил, что к 2025 году в Украине должны создать три дивизиона ракетных комплексов Нептун, оснащенных крылатыми ракетами. Ранее, в марте, Вооруженные Силы Украины получили опытные образцы комплекса.

27 января Неижпапа заявлял, что флот в 2021 году получит беспилотные летательные комплексы Bayraktar-ТВ2 с улучшенными характеристиками.

Читайте также: Украина ведет переговоры с Британией о покупке двух минных тральщиков для ВМС – СМИ

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.