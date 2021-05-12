Россия будет наступать на Украину с воздуха и земли в случае войны – Неижпапа
В случае, если Россия решит прибегнуть к полномасштабной агрессии против Украины, она начнет с воздушной и наземной операции. Наступление с море будет поддерживающим мероприятием. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа во время форума Украина 30.
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По словам Неижпапы, для сдерживания российской агрессии с моря украинскому флоту необходимо строить и приобретать новые ракетные катера и корветы.
"Второе, не менее важное направление – это приобретение противоминных возможностей Военно-морских сил за счет закупки противоминных кораблей и противоминных комплексов и беспилотных систем", – сказал командующий ВМС.
Он отметил, что к 2025 году в Украине должны создать три дивизиона ракетных комплексов Нептун, оснащенных крылатыми ракетами. Ранее, в марте, Вооруженные Силы Украины получили опытные образцы комплекса.
- 5 июля 2020-го главнокомандующий ВМС Алексей Неижпапа сообщил, что военно-морские силы Украины могут одними из первых в мире получить катера Mark VI. 18 июля в МИД заявили, что США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI.
- По словам Неижпапы, в течение первого полугодия 2021 года в Украину должны доставить из США три патрульных катера класса Island.
- В январе командующий ВМС заявил, что в ближайшие месяцы на верфи будет заложен корвет для Военно-морских сил.
- 27 января Неижпапа заявлял, что флот в 2021 году получит беспилотные летательные комплексы Bayraktar-ТВ2 с улучшенными характеристиками.
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