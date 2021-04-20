Украина ведет переговоры с Британией о покупке двух минных тральщиков для ВМС – СМИ

Украина ведет переговоры о покупке для Военно-Морских Сил двух противоминных тральщиков типа Sandown у Великобритании. Об этом сообщает mil.in.ua.

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Отмечается, что купить корабли планируют с кредитных средств предоставленных Соединенным Королевством на развитие ВМС Украины.

Ранее кораблями этого типа пополнились ВМС Эстонии, также их использовал флот Саудовской Аравии.

Флагман типа Sandown - тральщик HMS Sandown вошел в состав британского флота 9 июня 1989 года, в 2005-м он был выведен из состава ВМС.

Корабли типа Sandown вооружены 30-мм боевым модулем и тремя пулеметами калибром 12,7 мм. Из специального оборудования на тральщике - автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS.

Для нужд флота Украины планируют приобрести противоминные корабли типа Sandown, вошедшие в состав флота в период с 1989 по 2001 годы.

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Станислав Стороженко

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