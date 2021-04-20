Украина ведет переговоры с Британией о покупке двух минных тральщиков для ВМС – СМИ
Украина ведет переговоры о покупке для Военно-Морских Сил двух противоминных тральщиков типа Sandown у Великобритании. Об этом сообщает mil.in.ua.
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Отмечается, что купить корабли планируют с кредитных средств предоставленных Соединенным Королевством на развитие ВМС Украины.
Ранее кораблями этого типа пополнились ВМС Эстонии, также их использовал флот Саудовской Аравии.
Флагман типа Sandown - тральщик HMS Sandown вошел в состав британского флота 9 июня 1989 года, в 2005-м он был выведен из состава ВМС.
Корабли типа Sandown вооружены 30-мм боевым модулем и тремя пулеметами калибром 12,7 мм. Из специального оборудования на тральщике - автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS.
Для нужд флота Украины планируют приобрести противоминные корабли типа Sandown, вошедшие в состав флота в период с 1989 по 2001 годы.
- 5 июля 2020-го главнокомандующий ВМС Алексей Неижпапа сообщил, что военно-морские силы Украины могут одними из первых в мире получить катера Mark VI. 18 июля в МИД заявили, что США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI.
- По словам Неижпапы, в течение первого полугодия 2021 года в Украину должны доставить из США три патрульных катера класса Island.
- В январе командующий ВМС заявил, что в ближайшие месяцы на верфи будет заложен корвет для Военно-морских сил.
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