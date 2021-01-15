Командование Военно-морских сил утверждает: через несколько месяцев будет заложен корвет

В ближайшие месяцы на верфи будет заложен корвет для Военно-морских сил. Такое сообщение сделал командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, пишет mil.in.ua.

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"Через несколько месяцев будет заложен корвет", – добавил контр-адмирал, не уточнив, где это произойдет и кто будет подрядчиком.

Он также напомнил, что до конца 2022 году Украина получит первую партию американских катеров Mark VI, и добавил, что для всех этих кораблей понадобится подготовленный личный состав.

Группа моряков ВМС Украины в начале 2021 года была отправлена на повышение квалификации на флот США.

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В декабре 2020-го Украина заключила договоры с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве как корветов, так и ударных БПЛА. Позднее турецкий госконцерн выбрал для реализации корветной программы Украины завод Океан в Николаеве. Турки и местные судостроители заключили меморандум о сборке серии корветов для ВМСУ.

Корветы – надводные боевые корабли сторожевой и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз, корабельных групп, портов и прочего. Это корабли водоизмещением до 1600 т и скоростью хода до 20 узлов (~37 км/ч) с артстволами до ~100 мм, "зенитками" и прочим вооружением, вплоть до ракетных установок.

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Евгений Пилипенко

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