Командование Военно-морских сил утверждает: через несколько месяцев будет заложен корвет
В ближайшие месяцы на верфи будет заложен корвет для Военно-морских сил. Такое сообщение сделал командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, пишет mil.in.ua.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Через несколько месяцев будет заложен корвет", – добавил контр-адмирал, не уточнив, где это произойдет и кто будет подрядчиком.
Он также напомнил, что до конца 2022 году Украина получит первую партию американских катеров Mark VI, и добавил, что для всех этих кораблей понадобится подготовленный личный состав.
Группа моряков ВМС Украины в начале 2021 года была отправлена на повышение квалификации на флот США.
Смотрите видео: Как Россия напала на украинские корабли: реконструкция
В декабре 2020-го Украина заключила договоры с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве как корветов, так и ударных БПЛА. Позднее турецкий госконцерн выбрал для реализации корветной программы Украины завод Океан в Николаеве. Турки и местные судостроители заключили меморандум о сборке серии корветов для ВМСУ.
Корветы – надводные боевые корабли сторожевой и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз, корабельных групп, портов и прочего. Это корабли водоизмещением до 1600 т и скоростью хода до 20 узлов (~37 км/ч) с артстволами до ~100 мм, "зенитками" и прочим вооружением, вплоть до ракетных установок.
- Еще летом 2019 года президент Зеленский заинтересовался ракетным крейсером "Украина": с той поры никаких подвижек с ним не было.
- В ноябре того же года он заявил: планируется, что в течение девяти лет ВМС получат четыре корвета проекта 58250 (серия "Володимир Великий").
Читайте также: В Украине будут делать ударные БПЛА и корветы по технологии Турции – соглашение
Комментарии