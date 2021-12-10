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Провокации продолжаются. Россия перекрыла 70% акватории Азовского моря – ВМС

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 16:39
Провокации продолжаются. Россия перекрыла 70% акватории Азовского моря – ВМС - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

Российская Федерация по состоянию на 10 декабря перекрыла около 70% акватории Азовского моря якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб возле Мариуполя, Бердянска и Геническа. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

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"РФ продолжает провокационные действия против Украины. По состоянию на 10 декабря Российской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря. В настоящее время россияне разместили навигационные предупреждения (ПРИПы) об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб в районах вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа", – сказано в сообщении.

Провокации продолжаются. Россия перекрыла 70% акватории Азовского моря – ВМС

В ВМС отмечают, что подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море.

Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией, заявили в ВМС ВСУ.

"Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро", – сказано в сообщении.

Провокации продолжаются. Россия перекрыла 70% акватории Азовского моря – ВМС
  • 9 декабря 2021-го в ФСБ РФ заявили, что поисково-спасательное судно ВМС ВСУ "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива, не выполняя команды российской береговой охраны изменить курс, и "создает угрозу безопасности мореплавания".
  • Глава Минобороны Алексей Резников в комментарии LIGA.net назвал эту информацию "очередным информационным вбросом со стороны России": "То, что они представляют расстояние 18 миль (30 км) как опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях".
  • Посольство США в Украине заявило, что "Донбасс" имеет полное право на передвижение в водах Украины, а РФ такими заявлениями пытается отвлечь внимание от своих провокационных действий. 
Вадим Ребрина
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ВМС ВСУ Россия судоходство азовское море
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