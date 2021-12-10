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Посольство США об обвинениях России: "Донбас" имеет полное право плавать в водах Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 16:24
Посольство США об обвинениях России:
Фото: Facebook Андрея Клименко

Посольство США в Украине отреагировало на вчерашний инцидент с украинским судном, заявив, что "Донбас" имеет полное право на передвижение в водах Украины, а РФ такими заявлениями пытается отвлечь внимание от своих провокационных действий. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

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Вчера россияне заявили о "провокации" со стороны ВМС ВСУ из-за корабля "Донбас", который двигался в сторону Керченского пролива. Речь идет о поисково-спасательном судне без оружия, а расстояние до Керченского пролива составляло около 30 км. 

"Донбас" имеет полное право плавать в водах Украины. Неправдивые обвинения России являются частью ее неустанной кампании по отвлечению от последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", – сказано в сообщении.

Посольство США об обвинениях России: "Донбас" имеет полное право плавать в водах Украины

Тем временем в России продолжают стоять на своем, заявляя о "провокации" и угрожая "последствиями".

Как передает пропагандистский ресурс ТАСС, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий".

Он также добавил, что "любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям", напомнив об аналогичных угрозах Путина.

  • 9 декабря 2021-го в ФСБ РФ заявили, что "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива, не выполняя команды российской береговой охраны изменить курс и "создает угрозу безопасности мореплавания".
  • Глава Минобороны Алексей Резников в комментарии LIGA.net назвал эту информацию "очередным информационным вбросом со стороны России": "То, что они представляют расстояние 18 миль (30 км) как опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях".

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Оксана Житнюк
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ВМС ВСУ Донбасс Крым фсб черное море Посольство США корабль
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