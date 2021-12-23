У Зеленского ответили на отказ Путина от гарантий ненападения на Украину
Украина привыкла к "словесной напряженности" со стороны России и продолжит делать все, чтобы защитить свою свободу. Так в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на отказ президента РФ Владимира Путина от гарантий ненападения на Украину.
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Путин на пресс-конференции не ответил прямо, может ли Россия гарантировать ненападение на Украину. Он заявил, что действия РФ будут зависеть не от хода переговоров с Западом, в которых Москва требует не брать Украину в НАТО, а от "безусловного обеспечения безопасности России".
Подоляк ответил, что за семь лет войны и непростую историю украинцы "привыкли к различным риторическим приемам и словесным напряжениям от представителей России". Также украинцы привыкли, что агрессивность политики России не зависит от действий или намерений Украины.
"Тем более что агрессивных намерений у Украины по отношению к России никогда не было. Украина продолжит делать все, что необходимо для обеспечения защиты своего суверенитета, свободы и независимости, это вполне естественно", – отметил советник главы ОП.
Подоляк подчеркнул, что Украина настаивает на дипломатическом пути выхода из ситуации, а ее приоритеты по разрешению конфликта на Донбассе "не похожи на подготовку какой-либо военной операции в этом регионе".
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами", в том числе использованием гиперзвуковых ракет.
- США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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