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У Зеленского ответили на отказ Путина от гарантий ненападения на Украину

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 14:16
У Зеленского ответили на отказ Путина от гарантий ненападения на Украину - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украина привыкла к "словесной напряженности" со стороны России и продолжит делать все, чтобы защитить свою свободу. Так в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на отказ президента РФ Владимира Путина от гарантий ненападения на Украину.

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Путин на пресс-конференции не ответил прямо, может ли Россия гарантировать ненападение на Украину. Он заявил, что действия РФ будут зависеть не от хода переговоров с Западом, в которых Москва требует не брать Украину в НАТО, а от "безусловного обеспечения безопасности России".

Подоляк ответил, что за семь лет войны и непростую историю украинцы "привыкли к различным риторическим приемам и словесным напряжениям от представителей России". Также украинцы привыкли, что агрессивность политики России не зависит от действий или намерений Украины.

"Тем более что агрессивных намерений у Украины по отношению к России никогда не было. Украина продолжит делать все, что необходимо для обеспечения защиты своего суверенитета, свободы и независимости, это вполне естественно", – отметил советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что Украина настаивает на дипломатическом пути выхода из ситуации, а ее приоритеты по разрешению конфликта на Донбассе "не похожи на подготовку какой-либо военной операции в этом регионе".

Читайте также: Зеленский о требованиях Путина по НАТО: Мы отдали ядерное оружие, гарантии – на помойке

Марк Сировой
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