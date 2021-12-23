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ОП: От Чопа до Владивостока понимают – Украина не готовит военную операцию на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 15:43
ОП: От Чопа до Владивостока понимают – Украина не готовит военную операцию на Донбассе - Фото
Михаил Подоляк (Фото – Офис президента)

Украина не планирует военную операцию на Донбассе, у нее другие приоритеты. Об этом заявил в комментарии LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк, реагируя на пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

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Сегодня Путин заявил, что у него "складывается впечатление", словно на Донбассе "готовят третью военную операцию", а Россию пытаются сдержать от вмешательства угрозой санкций.

Подоляк ответил, что приоритеты Украины по временно оккупированной части Донбасса "достаточно просты и понятны любому человеку от Чопа до Владивостока".

Среди таких приоритетов он назвал реальное прекращение огня, освобождение заложников, гарантирование постоянной работы контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения.

"Такие приоритеты очевидно не похожи на подготовку какой-либо военной операции. А вот если с российской стороны не будет аналогичных приоритетов, то соответствующие выводы придется делать уже о намерениях российской стороны", – подытожил Подоляк.

На этой же пресс-конференции Путин не смог четко гарантировать ненападение на Украину. На Банковой ответили, что будут делать все для защиты суверенитета Украины и разрешения ситуации дипломатическим путем.

Читайте также: Россия явно хочет атаковать, НАТО должно вооружить Украину – глава МИД Литвы

Александр Матвиенко, Марк Сировой
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