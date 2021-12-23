Россия явно хочет атаковать, НАТО должно вооружить Украину – глава МИД Литвы

Россия "явно" хочет снова напасть на Украину, поэтому НАТО "должно" вооружить Киев. Такую мысль выразил в интервью The Times министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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"Я думаю, что Россия явно намерена атаковать. Все свидетельства показывают, что намерение реально, и мы должны к нему готовиться", – заявил он.

По словам Ландсбергиса, целью России может быть не просто нападение, а реальное изменение ситуации с безопасностью во всем регионе.

Глава МИД Литвы считает, что НАТО должно сделать ряд шагов: четко указать РФ, "с какой экономической болью" она столкнется в случае вторжения, укрепить силы на восточном фланге Альянса и вооружить Украину.

"Мы считаем, что Украине нужна военная помощь с оборонительным оружием. Мы все чувствуем последствия нынешней политической ситуации, будь то в Эстонии, будь то здесь, будь то в любой стране от Норвегии до Румынии", – заявил он.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна готова передать Украине летальное вооружение. Кроме того, Литва закупит у США три сотни ракет Javelin на $125 млн.

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Марк Сировой

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