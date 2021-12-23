Россия явно хочет атаковать, НАТО должно вооружить Украину – глава МИД Литвы
Россия "явно" хочет снова напасть на Украину, поэтому НАТО "должно" вооружить Киев. Такую мысль выразил в интервью The Times министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Я думаю, что Россия явно намерена атаковать. Все свидетельства показывают, что намерение реально, и мы должны к нему готовиться", – заявил он.
По словам Ландсбергиса, целью России может быть не просто нападение, а реальное изменение ситуации с безопасностью во всем регионе.
Глава МИД Литвы считает, что НАТО должно сделать ряд шагов: четко указать РФ, "с какой экономической болью" она столкнется в случае вторжения, укрепить силы на восточном фланге Альянса и вооружить Украину.
"Мы считаем, что Украине нужна военная помощь с оборонительным оружием. Мы все чувствуем последствия нынешней политической ситуации, будь то в Эстонии, будь то здесь, будь то в любой стране от Норвегии до Румынии", – заявил он.
Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна готова передать Украине летальное вооружение. Кроме того, Литва закупит у США три сотни ракет Javelin на $125 млн.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
Читайте также: Литва и Польша подтвердили поддержку членства Украины в ЕС и НАТО: общее заявление
Комментарии