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Литва и Польша подтвердили поддержку членства Украины в ЕС и НАТО: общее заявление

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 17:37
Литва и Польша подтвердили поддержку членства Украины в ЕС и НАТО: общее заявление - Фото
Фото: ОП

Литва и Польша подтверждают полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО. Об этом идет речь в общем заявлении президента Украины Владимира Зеленского, президента Литвы Гиатанаса Науседы и лидера Польши Анджея Дуды. Заявление опубликовано на сайте Офиса президента.

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Лидеры напомнили, что демократическая традиция, которая развивалась в содружестве Королевства Польского и Великого княжества Литовского, а также во время движения "Солидарность" в Польше, реформаторского движения "Саюдис" в Литве, Революции достоинства в Украине и в ходе борьбы беларусов за демократию отражает стремление к свободе, правам человека и демократии в Центральной и Восточной Европе.

Президенты подтвердили четкую приверженность дальнейшему расширению сотрудничества Украины, Литвы и Польши по широкому кругу вопросов, таким как безопасность, оборона, экономика, энергетика и другие, в том числе в рамках формата Люблинского треугольника. Литва и Польша подтвердили полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

Лидеры также выразили взаимную поддержку и солидарность в связи с миграционным кризисом, искусственно созданным Минском на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, и заявили о решимости объединить усилия для противодействия этому кризису. Они также отметили, что эта гибридная атака представляет собой прямую угрозу безопасности всей Европы.

Кроме того, президенты Украины, Литвы и Польши выразили особую обеспокоенность в связи с растущими угрозами, включая гибридные, что является результатом, в частности, российской агрессии. Они согласились с необходимостью совместных усилий для усиления устойчивости к этим угрозам.

Также лидеры выразили глубокую обеспокоенность проектом "Северный поток – 2", который является вызовом для безопасности европейского региона. Они выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией.

Зеленский, Дуда и Науседа призвали международное сообщество усилить санкции против РФ из-за ее продолжающейся агрессии против Украины и еще раз призвали Кремль отвести свои войска от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Полный текст заявления — на сайте ОП.

  • Сегодня в Гуте проходит саммит лидеров Люблинского треугольника – Зеленского, Дуды и Науседы. В повестке – безопасность, угрозы со стороны РФ и общие вызовы. 
  • Дуда призвал Запад не поддаваться на ультиматумы Кремля о невступлении Украины в НАТО, сравнив Россию с грабителем домов. 
  • Зеленский назвал "очередной информационной атакой" угрозы беларуского диктатора Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси, однако в таком случае по крайней мере будет известно его местонахождение.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский нато анджей дуда Гитанас Науседа
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