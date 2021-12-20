Зеленский об угрозе размещения ядерного оружия РФ в Беларуси: Хотя бы будем знать, где оно

Президент Владимир Зеленский назвал "очередной информационной атакой" угрозы беларуского диктатора Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси, однако в таком случае по крайней мере будет известно его местонахождение. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Гиатанасом Науседой и лидером Польши Анджеем Дудой.

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"Скажу откровенно: мы все живые люди, но любые запугивания о, скажем так, о путешествиях или миграции ядерного оружия РФ в разные уголки мира, мне кажется, мы много раз слышали", – сказал Зеленский, отметив, что Путин уже грозился разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму.

Зеленский считает, что "такими вещами нельзя играть", но для Украины подобная "информационная атака" со стороны РФ, а теперь и некоторых представителей Беларуси, – это "достаточно привычная ситуация".

"По крайней мере мы будем точно знать, если так случится, где размещена часть ядерного оружия РФ", – сказал Зеленский.

Дуда заявил, что если Россия захочет переместить свои ракеты с боеголовками в Беларусь, то "спокойно это сделает", и Лукашенко на это никак не повлияет – он "улыбается в ответ и ничего не скажет", а остановить это сможет только решительная позиция США и НАТО.

Науседа поддержал позицию Дуды: "Сегодня Россия может делать все, что она захочет. Если до августа 2020 года мы еще могли говорить о каких-то остатках независимости Беларуси, то сегодня мы можем забыть о любой иллюзии независимости". По его словам, военная близость РФ и Беларуси ставит серьезный вызов НАТО, он выразил надежду, что Альянс перейдет от дискуссии к конструктивным шагам для защиты безопасности других стран, так как темпы концентрации российских войск могут быть такими высокими, что НАТО может не успеть среагировать.

30 ноября Лукашенко заявил, что не исключает возможности размещения в Беларуси российского ядерного оружия. У Лукашенко это назвали "одним из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны НАТО".

Сегодня в Гуте проходит саммит лидеров Люблинского треугольника – Зеленского, Дуды и Науседы. В повестке – безопасность, угрозы со стороны РФ и общие вызовы.

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Оксана Житнюк

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