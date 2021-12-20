Зеленский об угрозе размещения ядерного оружия РФ в Беларуси: Хотя бы будем знать, где оно
Президент Владимир Зеленский назвал "очередной информационной атакой" угрозы беларуского диктатора Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси, однако в таком случае по крайней мере будет известно его местонахождение. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Гиатанасом Науседой и лидером Польши Анджеем Дудой.
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"Скажу откровенно: мы все живые люди, но любые запугивания о, скажем так, о путешествиях или миграции ядерного оружия РФ в разные уголки мира, мне кажется, мы много раз слышали", – сказал Зеленский, отметив, что Путин уже грозился разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму.
Зеленский считает, что "такими вещами нельзя играть", но для Украины подобная "информационная атака" со стороны РФ, а теперь и некоторых представителей Беларуси, – это "достаточно привычная ситуация".
"По крайней мере мы будем точно знать, если так случится, где размещена часть ядерного оружия РФ", – сказал Зеленский.
Дуда заявил, что если Россия захочет переместить свои ракеты с боеголовками в Беларусь, то "спокойно это сделает", и Лукашенко на это никак не повлияет – он "улыбается в ответ и ничего не скажет", а остановить это сможет только решительная позиция США и НАТО.
Науседа поддержал позицию Дуды: "Сегодня Россия может делать все, что она захочет. Если до августа 2020 года мы еще могли говорить о каких-то остатках независимости Беларуси, то сегодня мы можем забыть о любой иллюзии независимости". По его словам, военная близость РФ и Беларуси ставит серьезный вызов НАТО, он выразил надежду, что Альянс перейдет от дискуссии к конструктивным шагам для защиты безопасности других стран, так как темпы концентрации российских войск могут быть такими высокими, что НАТО может не успеть среагировать.
- 30 ноября Лукашенко заявил, что не исключает возможности размещения в Беларуси российского ядерного оружия. У Лукашенко это назвали "одним из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны НАТО".
- Сегодня в Гуте проходит саммит лидеров Люблинского треугольника – Зеленского, Дуды и Науседы. В повестке – безопасность, угрозы со стороны РФ и общие вызовы.
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