"При угрозе НАТО". В Беларуси заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие
Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие в случае возникновения угрозы со стороны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic, передает Белта.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отметил Макей, НАТО вплотную приблизился к беларуским границам, значительно увеличились военная активность альянса и количество военных учений.
"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения – это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", – заявил беларуский министр.
Глава МИД Беларуси отметил, что НАТО и в Украине создает плацдарм против России.
"Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает", – сказал он.
По словам Макея, НАТО использует происходящее в Украине для наращивания своих возможностей в регионе.
- 13 ноября Лукашенко обратился к Путину с просьбой о поставках нескольких дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые способны наносить удар тактическими ядерными боеприпасами.
- 30 ноября Лукашенко заявил, что не исключает возможности размещения в Беларуси российского ядерного оружия.
- Заявление Лукашенко прозвучало как ответ на допущение генсека НАТО Йенса Столтенберга, что альянс может разместить ядерное оружие восточнее Германии, если Берлин откажется от американских ядерных боеголовок.
Читайте также: "Она наша Украина". Если вторжение, Лукашенко обещает воевать с Россией против Украины
Комментарии