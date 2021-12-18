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"При угрозе НАТО". В Беларуси заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2021, 16:34
Владимир Макей (Фото: Белта)

Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие в случае возникновения угрозы со стороны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic, передает Белта.

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Как отметил Макей, НАТО вплотную приблизился к беларуским границам, значительно увеличились военная активность альянса и количество военных учений.

"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения – это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", – заявил беларуский министр.

Глава МИД Беларуси отметил, что НАТО и в Украине создает плацдарм против России.

"Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает", – сказал он.

По словам Макея, НАТО использует происходящее в Украине для наращивания своих возможностей в регионе.

Читайте также: "Она наша Украина". Если вторжение, Лукашенко обещает воевать с Россией против Украины

Наталия Медведева
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беларусь ядерное оружие александр лукашенко владимир макей
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