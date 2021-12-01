"Она наша Украина". Если вторжение, Лукашенко обещает воевать с Россией против Украины

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко хочет, чтобы Украина "стала нашей". Он заявил в интервью топ-пропагандисту Кремля, гендиректору Россия сегодня Дмитрию Киселеву, что в войне России против Украины будет союзником Москвы.

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Лукашенко отметил: "Буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей... без националистического угара".

"Она наша Украина. Там народ наш", – добавил диктатор Беларуси.

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Как выразился союзник страны-оккупанта России, "если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины", Минск "в теснейшей связке юридически, экономически, политически будет с Россией; юридически – это главное".

На днях он заявил, что "если на Донбассе развяжут войнушку, Беларусь не останется в стороне".

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Евгений Пилипенко

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