"Она наша Украина". Если вторжение, Лукашенко обещает воевать с Россией против Украины
Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко хочет, чтобы Украина "стала нашей". Он заявил в интервью топ-пропагандисту Кремля, гендиректору Россия сегодня Дмитрию Киселеву, что в войне России против Украины будет союзником Москвы.
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Лукашенко отметил: "Буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей... без националистического угара".
"Она наша Украина. Там народ наш", – добавил диктатор Беларуси.
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Как выразился союзник страны-оккупанта России, "если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины", Минск "в теснейшей связке юридически, экономически, политически будет с Россией; юридически – это главное".
На днях он заявил, что "если на Донбассе развяжут войнушку, Беларусь не останется в стороне".
- Вчера, 30 ноября 2021 года, Лукашенко объявил оккупированный Крым российским: хочет поехать туда с Путиным.
- Глава МИД Кулеба ответил на слова Лукашенко о Крыме: "Это поток сознания, мы реагируем на действия".
Читайте мнение: Лукашенко готов воевать с Украиной. Ему наплевать на народ. Главное – оставаться у власти
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