UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Она наша Украина". Если вторжение, Лукашенко обещает воевать с Россией против Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 11:41
Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - EPA)

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко хочет, чтобы Украина "стала нашей". Он заявил в интервью топ-пропагандисту Кремля, гендиректору Россия сегодня Дмитрию Киселеву, что в войне России против Украины будет союзником Москвы. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Лукашенко отметил: "Буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей... без националистического угара".

"Она наша Украина. Там народ наш", – добавил диктатор Беларуси.

Читайте также: Лукашенко: Предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь

Как выразился союзник страны-оккупанта России, "если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины", Минск "в теснейшей связке юридически, экономически, политически будет с Россией; юридически – это главное".

На днях он заявил, что "если на Донбассе развяжут войнушку, Беларусь не останется в стороне".

Читайте мнение: Лукашенко готов воевать с Украиной. Ему наплевать на народ. Главное – оставаться у власти

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война Донбасс геополитика беларусь александр лукашенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 