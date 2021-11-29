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Если на Донбассе развяжут войнушку, Беларусь не останется в стороне – Лукашенко

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 15:04
Если на Донбассе развяжут войнушку, Беларусь не останется в стороне – Лукашенко - Фото
Александр Лукашенко (фото - его пресс-служба)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна "не останется в стороне", если на Донбассе война вспыхнет с новой силой, и прозрачно намекнул, кого поддержит Минск. Об этом он сообщил на совещании в Минобороны РБ, пишет пресс-служба самопровозглашенного президента.

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Лукашенко заявил, что "если они (Запад, — ред.) опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется".

"И ясно, на чьей стороне будет Беларусь", – добавил правитель страны, союзной государству-оккупанту РФ.

Как выразился Лукашенко, если бы Кремль готовил новое вторжение в Украину, он бы о этом знал: "Если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность".

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в окопно-позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ и коллаборационистов в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом. С августа 2020-го Беларусь – неприкрытый союзник РФ.

Сегодня стало известно, что Россия с Беларусью проведут учения у границы Украины. У Лукашенко говорят, "мы не бряцаем оружием".

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Евгений Пилипенко
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