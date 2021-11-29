Если на Донбассе развяжут войнушку, Беларусь не останется в стороне – Лукашенко
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна "не останется в стороне", если на Донбассе война вспыхнет с новой силой, и прозрачно намекнул, кого поддержит Минск. Об этом он сообщил на совещании в Минобороны РБ, пишет пресс-служба самопровозглашенного президента.
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Лукашенко заявил, что "если они (Запад, — ред.) опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется".
"И ясно, на чьей стороне будет Беларусь", – добавил правитель страны, союзной государству-оккупанту РФ.
Как выразился Лукашенко, если бы Кремль готовил новое вторжение в Украину, он бы о этом знал: "Если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность".
Сегодня стало известно, что Россия с Беларусью проведут учения у границы Украины. У Лукашенко говорят, "мы не бряцаем оружием".
- С конца октября 2021-го ряд СМИ США сообщил, что РФ наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года". Кремль назвал это "истерикой".
- Глава ГУР Буданов заявил: РФ может готовить вторжение в Украину на конец января, в том числе из Беларуси.
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