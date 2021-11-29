Россия с Беларусью проведут учения у границы Украины. Говорят, "мы не бряцаем оружием"

Беларусь совместно с Россией собирается провести военные учения вдоль северной границы Украины. Такие планы на совещании у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко озвучил глава Минобороны РБ Виктор Хренин, пишет пропагандистский государственный ресурс Белта.

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После совещания министр обороны Беларуси Виктор Хренин добавил, что военные учения не будут масштабными. Они направлены на "прикрытие" южных границ. Чиновник сказал, что мероприятия пройдут совместно с РФ, поскольку это "основной стратегический союзник" Беларуси.

Лукашенко заявил, что "мы не бряцаем оружием". При этом добавил, что Минск якобы опасается военного укрепления границы, которое проводит Украина в рамках операции "Полесье".

"Вы должны прекрасно понимать: мы – люди военные. Не дай бог что случится, мы берем оружие в руки", – пригрозил он.

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Яна Катасонова

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