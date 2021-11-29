Россия с Беларусью проведут учения у границы Украины. Говорят, "мы не бряцаем оружием"
Беларусь совместно с Россией собирается провести военные учения вдоль северной границы Украины. Такие планы на совещании у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко озвучил глава Минобороны РБ Виктор Хренин, пишет пропагандистский государственный ресурс Белта.
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После совещания министр обороны Беларуси Виктор Хренин добавил, что военные учения не будут масштабными. Они направлены на "прикрытие" южных границ. Чиновник сказал, что мероприятия пройдут совместно с РФ, поскольку это "основной стратегический союзник" Беларуси.
Лукашенко заявил, что "мы не бряцаем оружием". При этом добавил, что Минск якобы опасается военного укрепления границы, которое проводит Украина в рамках операции "Полесье".
"Вы должны прекрасно понимать: мы – люди военные. Не дай бог что случится, мы берем оружие в руки", – пригрозил он.
- С начала лета 2021 года режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- 8 ноября режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину.
- Рада проголосовала за законопроект, который даст пограничникам право применять спецсредства и оружие, в том числе огнестрельное и боевую технику.
- 23 ноября официально стартовала спецоперация "Полесье" для усиленной охраны границы с Беларусью, чтобы не допустить миграционного кризиса.
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