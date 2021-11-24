Министерство внутренних дел организовало укрепление украинско-беларуской границы на участке в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Как отмечается, участок госграницы Украины и Беларуси в Чернобыльской зоне составляет 34 км.

В рамках спецоперации "Полесье" пограничные наряды усиленно разворачивают контрольные посты.

В МВД организовали работу координационных штабов, объединили их работу на центральном и областном уровнях. В районах образованы координационные группы управления.

По словам первого замглавы МВД Евгения Енина, правоохранители контролируют основные пути, ведущие к границе, и планируют проверять автостанции и вокзалы.

Замминистра сообщил, что уже сейчас на границу прибывает усиление – 8 500 военнослужащих.

Подразделения МВД используют для патрулирования и мониторинга авиацию, беспилотники и другие технические средства наблюдения.

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Наталия Медведева

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