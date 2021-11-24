Министерство внутренних дел организовало укрепление украинско-беларуской границы на участке в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Как отмечается, участок госграницы Украины и Беларуси в Чернобыльской зоне составляет 34 км.
В рамках спецоперации "Полесье" пограничные наряды усиленно разворачивают контрольные посты.
В МВД организовали работу координационных штабов, объединили их работу на центральном и областном уровнях. В районах образованы координационные группы управления.
По словам первого замглавы МВД Евгения Енина, правоохранители контролируют основные пути, ведущие к границе, и планируют проверять автостанции и вокзалы.
Замминистра сообщил, что уже сейчас на границу прибывает усиление – 8 500 военнослужащих.
Подразделения МВД используют для патрулирования и мониторинга авиацию, беспилотники и другие технические средства наблюдения.
- С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- 8 ноября режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину.
- МВД усиливает границу техникой, военными и беспилотниками. Нацполиция, Нацгвардия и Госпогранслужба отработали отпор толпе.
- Рада проголосовала за законопроект, который даст пограничникам право применять спецсредства и оружие, в том числе огнестрельное и боевую технику.
- 23 ноября стартовала спецоперация "Полесье" для усиленной охраны границы с Беларусью.
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