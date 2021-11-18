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Пограничникам разрешили применять огнестрельное оружие и боеприпасы: Рада изменила закон

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 11:59
Пограничникам разрешили применять огнестрельное оружие и боеприпасы: Рада изменила закон - Фото
Фото: Северное управление ГПСУ

Верховная Рада поддержала законопроект, который даст пограничникам право применять спецсредства и оружие, в том числе огнестрельное и боевую технику. "За" проголосовал 271 нардеп, трансляция велась на телеканале Рада.

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Сегодняшним голосованием народные депутаты внесли изменения в закон о пограничной службе Украины. Законопроект был поддержан во втором чтении и в целом.

Пограничники будут уполномочены использовать и применять такие меры принуждения:

- физическое воздействие;
- специальные средства;
- огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику;
- оружие кораблей, катеров и судов обеспечения;
- вооружение воздушных судов.

Для задержания нарушителей сотрудники ГПСУ смогут использовать наручники, шлемы и сетки для связывания. Для отражения нападения и в случае сопротивления могут применяться гранаты и боеприпасы светозвукового действия, средства акустического и микроволнового воздействия.

Для принудительного открытия помещений пограничники смогут применять гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства.

В отдельных случаях пограничникам также можно будет применять огнестрельное оружие (в случае нападения на сотрудника ГПСУ или охраняемые объекты, для задержания преступника, освобождения заложников, уничтожения беспилотников, задержания транспорта).

Также данным законом военнослужащим и сотрудникам ГПСУ предоставляется право на досмотр вещей и транспортных средств, а также на личный досмотр задержанных. Ранее это могла делать только полиция. В случае необходимости пограничники могут изымать вещи в качестве вещдоков.

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Оксана Житнюк
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