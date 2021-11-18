На границе с Беларусью проведут масштабные учения. Жителей просят сообщать о чужаках

На границе с Беларусью проведут учения на фоне попыток режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко устроить миграционный кризис в Европе. Местных жителей призывают сообщать о чужаках в населенных пунктах, сообщает пресс-служба Нацполиции по результатам совещания силовиков и местной власти в Ровенской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что масштабные учения на границе начнутся в ближайшее время. К ним будут привлекать все силовые структуры, территориальную оборону и общественные формирования.

Глава Нацполиции Игорь Клименко призвал местных жителей сообщать правоохранителям о чужаках или подозрительных лицах в населенных пунктах. По его словам, у таких людей будут проверять документы и при необходимости – причину нахождения в Украине.

"Мы должны предотвратить совершение преступлений любой категории и обеспечить безопасность наших граждан", – объяснил Клименко.

Глава Ровенской областной полиции Алексей Камышанский заверил, что правоохранители готовы защищать безопасность граждан в пограничной зоне.

С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

Читайте также: Операция "Шлюз". Беларусь и РФ могут направить своих мигрантов в Украину: сколько и когда

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.