UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На границе с Беларусью проведут масштабные учения. Жителей просят сообщать о чужаках

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 07:24
На границе с Беларусью проведут масштабные учения. Жителей просят сообщать о чужаках - Фото
Пограничники на границе Украины и Беларуси (фото - пресс-служба МВД)

На границе с Беларусью проведут учения на фоне попыток режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко устроить миграционный кризис в Европе. Местных жителей призывают сообщать о чужаках в населенных пунктах, сообщает пресс-служба Нацполиции по результатам совещания силовиков и местной власти в Ровенской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что масштабные учения на границе начнутся в ближайшее время. К ним будут привлекать все силовые структуры, территориальную оборону и общественные формирования.

Глава Нацполиции Игорь Клименко призвал местных жителей сообщать правоохранителям о чужаках или подозрительных лицах в населенных пунктах. По его словам, у таких людей будут проверять документы и при необходимости – причину нахождения в Украине.

"Мы должны предотвратить совершение преступлений любой категории и обеспечить безопасность наших граждан", – объяснил Клименко.

Глава Ровенской областной полиции Алексей Камышанский заверил, что правоохранители готовы защищать безопасность граждан в пограничной зоне.

Читайте также: Операция "Шлюз". Беларусь и РФ могут направить своих мигрантов в Украину: сколько и когда

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Игорь Клименко граница беларусь мигранты учения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 