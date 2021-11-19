Колючая проволока, щиты и дубинки. На границе с Беларусью отрабатывают отпор толпе: фото
Госпогранслужба, Нацгвардия и Нацполиция взаимодействуют между собой и продолжают меры по дополнительному усилению госграницы с Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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Усиление происходит в пределах всех областей Украины, граничащих с Беларусью.
Сегодня в Черниговской области силы пограничного ведомства и Нацгвардии отрабатывали реагирование на ситуации, которые могут возникать на границе.
Правоохранители провели занятия по личной безопасности, а также применению силы для прекращения беспорядков и сдерживания толпы людей.
По данным Госпогранслужбы, сейчас ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой.
Пограничники увеличивают количество личного состава с необходимой техникой и средствами, кинологов со служебными собаками, и технических средств наблюдения.
Просчитываются и отслеживаются возможные направления, которыми мигрантов могут доставлять в границу.
В мониторинге границы активно используются пилотируемая авиация и беспилотники.
- 8 ноября 2021-го режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину.
- По словам нардепа Слуги народа Марьяны Безуглой, потоки могут хлынуть с 20 ноября. МВД усиливает границу техникой, военными и беспилотниками.
- Вчера Рада проголосовала за законопроект, который даст пограничникам право применять спецсредства и оружие, в том числе огнестрельное и боевую технику.
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