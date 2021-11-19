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Колючая проволока, щиты и дубинки. На границе с Беларусью отрабатывают отпор толпе: фото

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 17:29
Колючая проволока, щиты и дубинки. На границе с Беларусью отрабатывают отпор толпе: фото - Фото
Фото: Госпогранслужба

Госпогранслужба, Нацгвардия и Нацполиция взаимодействуют между собой и продолжают меры по дополнительному усилению госграницы с Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Колючая проволока, щиты и дубинки. На границе с Беларусью отрабатывают отпор толпе: фото

Усиление происходит в пределах всех областей Украины, граничащих с Беларусью.

Сегодня в Черниговской области силы пограничного ведомства и Нацгвардии отрабатывали реагирование на ситуации, которые могут возникать на границе.

Колючая проволока, щиты и дубинки. На границе с Беларусью отрабатывают отпор толпе: фото

Правоохранители провели занятия по личной безопасности, а также применению силы для прекращения беспорядков и сдерживания толпы людей.

Колючая проволока, щиты и дубинки. На границе с Беларусью отрабатывают отпор толпе: фото

По данным Госпогранслужбы, сейчас ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой.

Пограничники увеличивают количество личного состава с необходимой техникой и средствами, кинологов со служебными собаками, и технических средств наблюдения.

Колючая проволока, щиты и дубинки. На границе с Беларусью отрабатывают отпор толпе: фото

Просчитываются и отслеживаются возможные направления, которыми мигрантов могут доставлять в границу.

Колючая проволока, щиты и дубинки. На границе с Беларусью отрабатывают отпор толпе: фото

В мониторинге границы активно используются пилотируемая авиация и беспилотники.

Читайте также: Пограничники применят оружие против мигрантов в случае агрессивных действий – Монастырский

Наталия Медведева
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граница беларусь
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