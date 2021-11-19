Колючая проволока, щиты и дубинки. На границе с Беларусью отрабатывают отпор толпе: фото

Госпогранслужба, Нацгвардия и Нацполиция взаимодействуют между собой и продолжают меры по дополнительному усилению госграницы с Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Усиление происходит в пределах всех областей Украины, граничащих с Беларусью.

Сегодня в Черниговской области силы пограничного ведомства и Нацгвардии отрабатывали реагирование на ситуации, которые могут возникать на границе.

Правоохранители провели занятия по личной безопасности, а также применению силы для прекращения беспорядков и сдерживания толпы людей.

По данным Госпогранслужбы, сейчас ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой.

Пограничники увеличивают количество личного состава с необходимой техникой и средствами, кинологов со служебными собаками, и технических средств наблюдения.

Просчитываются и отслеживаются возможные направления, которыми мигрантов могут доставлять в границу.

В мониторинге границы активно используются пилотируемая авиация и беспилотники.

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Наталия Медведева

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