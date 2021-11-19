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Пограничники применят оружие против мигрантов в случае агрессивных действий – Монастырский

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 11:13
Пограничники применят оружие против мигрантов в случае агрессивных действий – Монастырский - Фото
Денис Монастырский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В случае повторения польско-беларуского сценария на украинской границе при необходимости пограничники будут использовать спецсредства и огнестрельное оружие. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время сегодняшнего часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Монастырский сообщил, что силовики намерены применять тактику эшелонного прикрытия границы. Первый состав эшелона будет без оружия – только со средствами защиты. В случае агрессивных действий нарушителей состав второго эшелона сможет использовать спецсредства и оружие, в том числе огнестрельное.

По словам главы МВД, если возникнет угроза жизни и здоровью пограничников и правоохранителей, "бесспорно, согласно закону, будут использованы все силы и средства". Он уточнил, что речь идет "не о беженцах, а о незаконных мигрантах, нарушителях границы".

Монастырский подчеркнул, что миграционный кризис создан искусственно и контролируется спецслужбами страны-агрессора РФ, потому Украина не исключает, что Россия может отправить мигрантов к нашей границе.

Также министр поблагодарил нардепов за вчерашнее голосование по изменению закона о пограничной службе, которое расширяет полномочия пограничников.

Монастырский отметил, что на границе Украины с Беларусью (1084 км) есть 10 "уязвимых" участков (270 км). Для полноценного обустройства всей украинской границы необходимо 17 млрд грн.

Читайте также: Операция "Шлюз". Беларусь и РФ могут направить своих мигрантов в Украину: сколько и когда

Оксана Житнюк
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граница беларусь мигранты Денис Монастырский
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