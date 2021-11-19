Пограничники применят оружие против мигрантов в случае агрессивных действий – Монастырский
В случае повторения польско-беларуского сценария на украинской границе при необходимости пограничники будут использовать спецсредства и огнестрельное оружие. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время сегодняшнего часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
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Монастырский сообщил, что силовики намерены применять тактику эшелонного прикрытия границы. Первый состав эшелона будет без оружия – только со средствами защиты. В случае агрессивных действий нарушителей состав второго эшелона сможет использовать спецсредства и оружие, в том числе огнестрельное.
По словам главы МВД, если возникнет угроза жизни и здоровью пограничников и правоохранителей, "бесспорно, согласно закону, будут использованы все силы и средства". Он уточнил, что речь идет "не о беженцах, а о незаконных мигрантах, нарушителях границы".
Монастырский подчеркнул, что миграционный кризис создан искусственно и контролируется спецслужбами страны-агрессора РФ, потому Украина не исключает, что Россия может отправить мигрантов к нашей границе.
Также министр поблагодарил нардепов за вчерашнее голосование по изменению закона о пограничной службе, которое расширяет полномочия пограничников.
Монастырский отметил, что на границе Украины с Беларусью (1084 км) есть 10 "уязвимых" участков (270 км). Для полноценного обустройства всей украинской границы необходимо 17 млрд грн.
- 8 ноября 2021-го режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину.
- По словам нардепа Слуги народа Марьяны Безуглой, потоки могут хлынуть с 20 ноября. МВД усиливает границу техникой, военными и беспилотниками. В ближайшее время на границе с Беларусью проведут учения, а местных жителей призывают сообщать о чужаках.
- Вчера Рада проголосовала за законопроект, который даст пограничникам право применять спецсредства и оружие, в том числе огнестрельное и боевую технику.
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