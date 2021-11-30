Лукашенко объявил оккупированный Крым российским. Хочет поехать туда с Путиным
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко сказал, что собирается поехать в Крым, и это будет означать, он он признает оккупированный украинский полуостров российской территорией. Об этом Лукашенко заявил в интервью российскому изданию РИА Новости.
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Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о визите в захваченный Россией Крым. По словам беларуского диктатора, эта поездка будет означать признание им оккупированного Крыма частью России.
"Если президент уже туда (в Крым) приехал с президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят", – сказал Лукашенко.
Также диктатор заявил, что "Крым де-факто – это российский Крым".
СПРАВКА. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.
На полуострове массово нарушаются права человека, происходят убийства, похищения активистов, фабрикуются судебные процессы, людей незаконно берут под стражу, запугивают, без оснований арестовывают и обыскивают. Более ста украинских граждан задержаны в оккупированном Крыму и в России по политическим мотивам, большинство из них – крымские татары.
- В начале июня Лукашенко заявил о возможности открытия авиарейсов в оккупированный Крым.
- 4 ноября Лукашенко пожаловался на Путина, который не взял его с собой в оккупированный Крым. Диктатор напомнил, что Украина закрыла небо для Беларуси, потому прилететь на территорию оккупированного Россией полуострова он не может.
- 10 ноября глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск считает временно оккупированный Крым территорией России.
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