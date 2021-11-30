Лукашенко объявил оккупированный Крым российским. Хочет поехать туда с Путиным

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко сказал, что собирается поехать в Крым, и это будет означать, он он признает оккупированный украинский полуостров российской территорией. Об этом Лукашенко заявил в интервью российскому изданию РИА Новости.

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Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о визите в захваченный Россией Крым. По словам беларуского диктатора, эта поездка будет означать признание им оккупированного Крыма частью России.

"Если президент уже туда (в Крым) приехал с президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят", – сказал Лукашенко.

Также диктатор заявил, что "Крым де-факто – это российский Крым".

СПРАВКА. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции. На полуострове массово нарушаются права человека, происходят убийства, похищения активистов, фабрикуются судебные процессы, людей незаконно берут под стражу, запугивают, без оснований арестовывают и обыскивают. Более ста украинских граждан задержаны в оккупированном Крыму и в России по политическим мотивам, большинство из них – крымские татары.

В начале июня Лукашенко заявил о возможности открытия авиарейсов в оккупированный Крым.

4 ноября Лукашенко пожаловался на Путина, который не взял его с собой в оккупированный Крым. Диктатор напомнил, что Украина закрыла небо для Беларуси, потому прилететь на территорию оккупированного Россией полуострова он не может.

10 ноября глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск считает временно оккупированный Крым территорией России.

Наталия Медведева

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