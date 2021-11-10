Беларуский МИД назвал оккупированный Крым частью России. В МИД Украины ответили
Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск считает временно оккупированный Крым территорией России. Об этом он сказал в интервью пропагандистскому ресурсу РИА Новости.
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"Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого ", – сказал он.
При этом он заявил, что позиция Минска о принадлежности оккупированного полуострова остается неизменной. В 2014 году беларуский президент Александр Лукашенко заявлял, что "Украина должна оставаться единой, неделимой и целостной, но Крым де-факто — часть России", сообщало ВВС.
В МИД Украины прокомментировали LIGA.net слова Макея.
"Исходим из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах", – говорится в заявлении.
Также ведомство подчеркнуло, что признание Беларуси временно оккупированного Крыма территорией России приведет к "непоправимым последствиям для украинско-беларуских отношений".
- 27 октября Кремль угрожал Украине "негативными последствиями" в связи с заявлением президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма.
- 4 ноября президент страны-агрессора Владимир Путин осуществил незаконный визит в оккупированный Крым, где заявил, что Крым и Севастополь "навсегда теперь с Россией". МИД Украины выразил "решительный протест" в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом.
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