Беларуский МИД назвал оккупированный Крым частью России. В МИД Украины ответили

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск считает временно оккупированный Крым территорией России. Об этом он сказал в интервью пропагандистскому ресурсу РИА Новости.

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"Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого ", – сказал он.

При этом он заявил, что позиция Минска о принадлежности оккупированного полуострова остается неизменной. В 2014 году беларуский президент Александр Лукашенко заявлял, что "Украина должна оставаться единой, неделимой и целостной, но Крым де-факто — часть России", сообщало ВВС.

В МИД Украины прокомментировали LIGA.net слова Макея.

"Исходим из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах", – говорится в заявлении.

Также ведомство подчеркнуло, что признание Беларуси временно оккупированного Крыма территорией России приведет к "непоправимым последствиям для украинско-беларуских отношений".

СПРАВКА. Крым был оккупирован Российской Федерацией в марте 2014 года. На полуострове массово нарушаются права человека, происходят убийства, похищения активистов, фабрикуются судебные процессы, людей незаконно берут под стражу, запугивают, без оснований арестовывают и обыскивают. Более ста украинских граждан задержаны в оккупированном Крыму и в России по политическим мотивам, большинство из них – крымские татары.

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Елизавета Кумбер , Владислав Сердюк

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