Зеленский: Украина всегда возвращает свое – сначала скифское золото, а затем Крым

Украина всегда возвращает свое: сперва она вернет скифское золото, а затем и временно оккупированный Россией Крым. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский, комментируя победу Украины в Апелляционном суде Амстердама по делу о скифском золоте.

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"Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым", – написал президент.

Зеленский поблагодарил суд за справедливое решение и назвал его долгожданной победой Украины. Он также благодарен Министерству иностранных дел, Минюсту и Минкульту за результат.

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Марк Сировой

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