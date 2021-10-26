Зеленский: Украина всегда возвращает свое – сначала скифское золото, а затем Крым
26.10.2021, 13:09
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Украина всегда возвращает свое: сперва она вернет скифское золото, а затем и временно оккупированный Россией Крым. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский, комментируя победу Украины в Апелляционном суде Амстердама по делу о скифском золоте.
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"Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым", – написал президент.
Зеленский поблагодарил суд за справедливое решение и назвал его долгожданной победой Украины. Он также благодарен Министерству иностранных дел, Минюсту и Минкульту за результат.
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