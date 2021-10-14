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В Крыму ухудшается ситуация с правами человека, к памятникам относятся варварски – ЮНЕСКО

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 23:24
В Крыму ухудшается ситуация с правами человека, к памятникам относятся варварски – ЮНЕСКО - Фото
Херсонес Таврический (Фото: Министерство культуры)

На территории оккупированного Россией Крыма продолжает ухудшаться ситуация с правами человека, а к историческим памятникам относятся варварски. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО, передает Министерство иностранных дел.

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Представленная в докладе информация свидетельствует о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Российская оккупационная администрация продолжает пренебрегать международным гуманитарным правом, систематически прибегает к политическим преследованиям, совершает культурные и религиозные притеснения, образовательный процесс превратился в целенаправленное стирание украинской и крымскотатарской национальной идентичности.

Незаконное перемещение украинских культурных ценностей из крымских музеев и незаконные археологические раскопки достигли потрясающих масштабов.

Объекты национального значения несут невосполнимые потери из-за варварского обращения и разграбления.

Особое внимание привлечено к памятнику мирового наследия ЮНЕСКО "Херсонес Таврический и его хора", в отношении которого российские власти реализует планы, несовместимые с его охранным статусом.

  • 13 октября академик Академии экономических наук Украины Евгений Хлобыстов заявил, что в оккупированном Россией Крыму жителям могут угрожать микроземлетрясения и оползни из-за бурения скважин для обеспечения полуострова водой.

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Наталия Медведева
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юнеско Крым
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