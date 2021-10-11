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Россия превращает Крым в ядерный отстойник – начальник ГУР МО

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 18:52
Россия превращает Крым в ядерный отстойник – начальник ГУР МО - Фото
Кирилл Буданов (фото - скриншот из видеозаписи интервью)

Российские оккупанты превращают Крым в ядерный отстойник. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны бригадный генерал Кирилл Буданов, передает пресс-служба ГУР МО.

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Как отмечается, действия российской оккупационной администрации на Крымском полуострове могут привести к экологической катастрофе во всем Черноморском регионе.

"Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь еще и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применение технологий, связанных с ядерным оружием – все это может превратить Крым в ядерный отстойник. Экологическая ситуация в целом регионе будет под угрозой", – заявил Буданов.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин фактически использует уроки советской ядерной пропаганды, которая имела целью запугивания Запада, однако привела к формированию стратегии взаимного гарантированного уничтожения (mutual assured destruction, MAD).

По мнению Буданова, в основе такой позиции российских тактиков и стратегов лежит убеждение, что если Россия будет угрожать использованием ядерного оружия, то враг будет вынужден пойти на уступки.

"В лучших традициях холодной войны режим Путина достигает психологического эффекта так называемого балансирования ряда стран "на грани войны". Ядерные маневры России в Арктике, ядерные угрозы странам Восточной Европы, а также программа ядерного развертывания в Крыму, которая создает проблемы во всем Черноморском регионе – это единый фронт нестабильности и неуверенности", – отметил глава ГУР МО.

По его мнению, в контексте экологической угрозы, нависшей над Крымом от ядерных намерений РФ, необходимо консолидировать усилия всех стран Черноморского региона и Восточной Европы по противодействию подобным намерениям российского режима.

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Наталия Медведева
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Крым ядерное оружие гур мо Кирилл Буданов
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