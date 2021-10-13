Крымчанам угрожают оползни и землетрясения из-за бурения скважин для воды – академик

В оккупированном Россией Крыму жителям могут угрожать микроземлетрясения и оползни из-за бурения скважин для обеспечения полуострова водой. Об этом рассказал профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, академик Академии экономических наук Украины, эксперт Крымскотатарского ресурсного центра Евгений Хлобыстов в программе "5 вопросов" на телеканале Дом.

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По словам ведущего эфира, до конца 2021 года оккупанты в Крыму планируют пробурить 36 скважин. Хлобыстов отметил, что это может вызвать локальные потрясения, смещение земной коры, оползневые процессы, микроземлетрясения. Кроме того, еще неизвестно, какого качества будет эта вода.

Хлобыстов считает, что с водой для военно-промышленного комплекса проблем нет, а для мирных жителей проблема может возникнуть только в случае длительной засухи.

"Пока есть вода в водохранилищах, скорее всего, большая часть крымчан будет получать воду без проблем", – отметил эксперт.

Он также рассказал, что основная проблема с водой для жителей – в стихийном увеличении числа населения Крыма, росте потребления для военных нужд и проведении большого количества учений.

"Сокращение потребления воды именно в этих сегментах существенно улучшило бы водообеспечение гражданского населения Крыма", – сказал Хлобыстов.

Эксперт также отметил, что на построение опреснительных станций, достаточных для водопотребления всего Крыма, нужны огромные средства. А их, вероятно, не готовы выделять из бюджета РФ. Привлечение же внешних средств в Крым невозможно из-за санкций.

В апреле 2021 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина может организовать конвои с питьевой водой в Крым, если международные миссии зафиксируют вероятность гуманитарной угрозы украинским гражданам.

22 июля генпрокуратура России подала жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека, требуя вернуть подачу пресной воды из Днепра во временно оккупированный Крым. В Минюсте Украины ответили, что россиян ждет неминуемое поражение.

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Виктория Найдёнова

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