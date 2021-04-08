В случае гуманитарной угрозы в Крыму Украина привезет людям воду в цистернах – Резников

Украина может организовать конвои с питьевой водой в оккупированный Россией Крым, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинским гражданам, которые там проживают. Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью BBC News Украина.

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По его словам, в таком случае Украина могла бы организовать гуманитарные конвои, которые бы обеспечили питьевой водой население полуострова.

"Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ – Каланчак, Ченгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный крест – под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать", – сказал Резников.

Министр еще раз повторил официальную позицию – поставку воды в Крым как на территорию своей страны Украина обеспечит после деоккупации полуострова.

6 июня 2020 года Резников заверил, что Украина готова дать отпор, если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.

С 24 августа Симферополь с 350 000 населения и 39 населенных пунктов в Крыму были переведены на график подачи воды по часам: некоторые жители получают ее два часа в сутки и только в будни.

В декабре в МИД заявили, что пресной воды для местного населения Крыма хватает, а дефицит возникает у вооруженных сил оккупантов.

18 марта 2021-го Леонид Кравчук заявил, что проблема воды для оккупантов в Крыму будет обостряться, из-за чего Россия может попытаться силой прорваться на материковую часть Украины.

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Наталия Медведева

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