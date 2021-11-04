Путин приехал в Крым и сказал, что он "навсегда с Россией". МИД напомнил – Крым украинский
Президент страны-агрессора Владимир Путин осуществил незаконный визит в оккупированный Крым, где заявил, что Крым и Севастополь "навсегда теперь с Россией". МИД Украины выразил "решительный протест" в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом.
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Путин приехал в Крым в связи с так называемым днем народного единства, сообщает ТАСС.
Там он заявил, что его страна "вновь обрела историческое единство". "Они (Крым и Севастополь, – ред.) навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа", – сказал Путин.
В МИД Украины заявили, что указанная поездка проходит вопреки неоднократным предостережениям Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Там рассматривают визит Путина как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генассамблеи ООН.
"РФ как государство-оккупант имеет возможность продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма: прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом разрешении российско-украинского вооруженного конфликта для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – отметили в МИД.
- Беларуский диктатор Александр Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его с собой в оккупированный Крым.
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