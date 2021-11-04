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Путин приехал в Крым и сказал, что он "навсегда с Россией". МИД напомнил – Крым украинский

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 21:07
Путин приехал в Крым и сказал, что он
Фото: EPA

Президент страны-агрессора Владимир Путин осуществил незаконный визит в оккупированный Крым, где заявил, что Крым и Севастополь "навсегда теперь с Россией". МИД Украины выразил "решительный протест" в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом.

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Путин приехал в Крым в связи с так называемым днем народного единства, сообщает ТАСС.

Там он заявил, что его страна "вновь обрела историческое единство". "Они (Крым и Севастополь, – ред.) навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа", – сказал Путин.

В МИД Украины заявили, что указанная поездка проходит вопреки неоднократным предостережениям Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Там рассматривают визит Путина как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генассамблеи ООН.

"РФ как государство-оккупант имеет возможность продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма: прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом разрешении российско-украинского вооруженного конфликта для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – отметили в МИД.

СПРАВКА. Крым был оккупирован Российской Федерацией в марте 2014 года. На полуострове массово нарушаются права человека, происходят убийства, похищения активистов, фабрикуются судебные процессы, людей незаконно берут под стражу, запугивают, без оснований арестовывают и обыскивают. Более ста украинских граждан задержаны в оккупированном Крыму и в России по политическим мотивам, большинство из них – крымские татары.
Вадим Ребрина
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МИД владимир путин Крым
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