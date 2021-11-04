Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в оккупированный Крым, а Украина закрыла небо

Беларуский диктатор Александр Лукашенко пожаловался на президента РФ Владимира Путина, который не взял его с собой в оккупированный Крым. Он напомнил, что Украина закрыла небо для Беларуси, потому прилететь на территорию оккупированного Россией полуострова он не может. Об этом Лукашенко сказал во время онлайн-заседания так называемого совета союзного государства, трансляция велась на канале Россия 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я хочу в заключение членам совета пожаловаться: Украина, вы знаете, закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым... Владимир Владимирович (Путин, – ред.) мне все обещал-обещал, что возьмет с собой в Крым… Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил", – сказал Лукашенко.

Он также сообщил, что в оккупированном Крыму у Беларуси есть "и собственность, и другие проблемы".

По его словам, Путин обещал ему показать на захваченном Россией полуострове "новинки" и провезти его в Крым по дороге. Также Лукашенко хотел посмотреть на памятник в Севастополе.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на визит Путина в оккупированный Крым. МИД выразил решительный протест и рассматривает этот визит, как и другие несогласованные с Украиной поездки российских чиновников в оккупированный Крым, как грубое нарушение Россией суверенитета нашего государства.

МИД призвал Россию как государство-оккупанта продемонстрировать настоящую заботу о жителях полуострова: прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, политрепрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев.

Читайте также: Путин снова угрожает Украине. Разведка и военные объясняют, зачем это Москве

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.